Fußball-Kreispokal Kleve/Geldern SV Hönnepel-Niedermörmter und Alemannia Pfalzdorf in der letzten Runde

Die SV Hönnepel-Niedermörmter ist ihrer Favoritenrolle im Derby des Fußball-Kreispokals gerecht geworden. Der Landesligist schaffte am Mittwochabend durch ein 4:0 (2:0) beim B-Ligisten DJK Appeldorn den Einzug in die letzte Runde, in der in drei weiteren Partien die Teilnehmer des Kreises Kleve/Geldern am Niederrheinpokal ermittelt werden. Auch Alemannia Pfalzdorf ist noch im Rennen. Das Team siegte im Duell zweier Bezirksligisten mit 5:2 (2:2, 1:1) nach Verlängerung beim FC Aldekerk.