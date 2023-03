Bereit für das Gipfeltreffen Spitzenduo macht seine Hausaufgaben

Am Sonntag ist der Koe­therdyck in Sevelen Schauplatz des Gipfeltreffens in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern. Vor dem mit Spannung erwarteten Duell gab sich das Spitzenduo keine Blöße. Während Tabellenführer Uedemer SV die Pflichtaufgabe gegen Sturm Wissel mit einem 5:1 löste, nahm Verfolger SV Sevelen die Hürde bei Union Wetten (2:1). Die Sportfreunde Broekhuysen II setzten ihre Aufholjagd in Richtung Klassenerhalt mit einem 2:1 gegen den SV Grieth fort.