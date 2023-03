Dritte Handball-Liga Der TV Aldekerk möchte nicht in die Miesen abrutschen

Das Hinspiel nahm einen Verlauf, an den sich der TV Aldekerk nicht so gerne erinnert. Nach einer 17:8-Halbzeitführung gab der TV Aldekerk nach der Pause das Heft aus der Hand und musste sich am Ende mit einem 27:27 begnügen. „Ja, daran erinnere ich mich noch zu gut“, sagt Gentges. „Deshalb haben wir in Opladen noch eine kleine Rechnung zu begleichen.“ Eine Schlüsselrolle im Spiel der Gentges-Truppe nimmt ohne Zweifel Marcel Görden ein. Der Routinier blickt auf eine langjährige Karriere im Handball-Sport zurück: Als Jugendlicher wechselte er vom TV Aldekerk zur SG Solingen und wurde dort 2007 Deutscher A-Jugend-Meister und Junioren-Nationalspieler. Als Senior spielte er lange Jahre für den TV Korschenbroich und die HSG Krefeld in der Dritten Liga und war maßgeblich daran beteiligt, dass beide Mannschaften den Aufstieg in die Zweite Liga schafften.