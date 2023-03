Krasser Außenseiter Tabellenführer gibt sich die Ehre

Und ein Blick auf das morgige Heimspiel macht nicht sonderlich viel Hoffnung. Spitzenreiter SV Scherpenberg, der sich mit dem punktgleichen Verfolger Mülheimer FC ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft liefert, gibt ab 16 Uhr seine Visitenkarte im Sportpark Laerheide ab. Die Rollenverteilung ist somit klar: Die Gäste, die sich im Titelkampf keinen Ausrutscher erlauben dürfen, sind der klare Favorit, Schlusslicht Wachtendonk muss auf ein kleines Wunder hoffen. „Wir sind uns natürlich bewusst, dass wir als krasser Außenseiter in diese Partie gehen. Wir betrachten das wie ein Pokalspiel. Da haben wir in der Vergangenheit auch schon gegen höherklassige Vereine gut ausgesehen“, so Müller. Ein wenig Zweckoptimismus kann nicht schaden. Die Gäste liegen mit 61 geschossenen Toren in 19 Begegnungen weit vor der Konkurrenz, der Gastgeber hat bislang die meisten Gegentreffer (46) kassiert.