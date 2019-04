Handball : SVS: Aufstiegslust und Abstiegsfrust

Straelen SVS-Reserve-Handballerinnen können Aufstieg klarmachen. Für die Herren geht es darum, das Gesicht zu wahren.

Handball-Bezirksliga der Frauen: SV Straelen II – ASV Süchteln II. Das Kopf-an-Kopf-Rennnen um den Aufstieg in die Landesliga geht in die letzte Runde – mit einem kleinen aber vielleicht entscheidenden Vorteil für Damen der Zweitvertretung SVS: Dank des besseren direkten Vergleichs liegt man vor dem letzten Spieltag in der Tabelle vorm punktgleichen Konkurrenten aus Kempen. Das macht die Rechnung ganz einfach. Gewinnen die Grün-Gelben das finale Duell gegen Süchtelns Reserve, die als Neunter im Niemandsland der Liga zu finden ist, steht der Aufstiegssause nichts mehr Weg. Angepfiffen wird die Partie am Samstag um 17.30 Uhr in der Sporthalle am Straelener Schulzentrum.