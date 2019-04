Handball : Handballjugend holt zwei Kreismeistertitel

Die männliche D-Jugend des TV Aldekerk setzte sich in Vorst souverän durch und gewann den Titel des Kreismeisters. Foto: Roland Beyer

ALDEKERK Die Freunde kannte keine Grenzen, als die Jungs und Mädchen des TV Aldekerk den Gewinn der Kreismeisterschaft feierten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Bleckmann

Die ersten Spielzeiten bei der Handballjugend gingen am vergangenen Wochenende zu Ende. In Aldekerk endeten sie mit zwei Kreismeistertiteln, die es bei der weiblichen F-Jugend und der männlichen D-Jugend zu feiern gab.

Bei den Mädchen musste sich der ATV im Kreisfinale mit der Mannschaft von Treudeutsch Lank messen. Beide Mannschaften hatten sich in Ihren Kreisliga-Gruppen souverän für das Endspiel qualifiziert und trafen jetzt erstmals auf einen Gegner auf Augenhöhe. Die Aldekerkerinnen waren in den vierzehn Ligaspielen verlustpunktfrei geblieben und konnten sich nahezu konkurrenzlos in das Finale spielen (28:0 Punkte, 435:66 Tore). Vor einer tollen Kulisse, die man so bei einem Spiel der E-Jugendlichen wohl noch nicht gesehen hatte, zeigten die Mädchen eine geschlossene und absolut kämpferische Leistung, behielten die Ruhe und siegten am Ende sicher mit 17:13 (11:6). Die Mädchen wurden anschließend mit ihren Trainern Svenja Rottwinkel, Lucia Dohmen und Stephan Thommessen vom Verband mit einer Urkunde und Medaillen für einen mitreißenden Finalsieg und eine tolle Saison belohnt.

Medaillen gab es auch bei der männlichen D-Jugend. Die Aldekerker trafen hier in einem Final-Four-Turnier am vergangenen Wochenende in Vorst auf die besten anderen Teams des Handballkreises Krefeld-Grenzland. Im Halbfinale hatten sich die Aldekerker des Trainer-Duos Nico Theisejans und Justin Lindner als ungeschlagener Erstplatzierter ihrer Gruppe gegen die Jungs aus Süchteln mit einem 18:9 Sieg ungefährdet ins Finale schießen können. Dort trafen sie anschließend auf die Mannschaft des Gastgebers. Mit viel Willen, einer guten Portion Ehrgeiz und lautstarker Unterstützung von den Zuschauer-Rängen sicherten sie sich letztlich mit einem souveränen und ungefährdeten 18:6-Sieg den verdienten Kreismeister-Titel. Mit diesem Erfolg setzten die Jungs ein fettes Ausrufezeichen unter eine rundum gelungene Saison.

„Ich freue mich sehr über die Erfolge des Nachwuchses“, sagte ein zufriedener ATV-Jugendkoordinator Karsten Wefers. „Die tolle Arbeit, die die Trainer mit ihren Teams in den letzten Jahren geleistet haben, spiegelt sich in diesen Erfolgen wider und ich hoffe, dass die Mädchen und Jungen auch in der kommenden Saison an diese Erfolge anknüpfen können.“