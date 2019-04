Interview Claudia Kulla, Bundestrainerin beim Deutschen Schützenbund : Das Ausnahmetalent des Schießsports

Kevelaer Mit viel Training und dem nötigen Quäntchen Glück traut sie Anna eine Karriere im Seniorenbereich zu.

Die 17-jährige Gaesdonck-Schülerin aus der Bauernschaft Berendonk qualifizierte sich in ihrer noch jungen Karriere regelmäßig für Welt- und Europameisterschaften und erreichte konstant Podiumsplätze. Im letzten Jahr vertrat sie Deutschland bei den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires und in ihrer ersten Saison in der 1. Bundesliga trug sie als Juniorin bereits maßgeblich zum Gewinn der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft der SSG Kevelaer bei. Bei der Europameisterschaft 2019 vor einigen Wochen in Osijek war sie die erfolgreichste deutsche Teilnehmerin des Budeskaders und kehrte mitzwei Silbermedaillen und einer Bronzemedaille im Gepäck nach Kevelaer zurück.