App gab den entscheidenden Hinweis : Zeugin trifft auf Täter bei Einbruch in Sevelener Haus

Sevelen Die App der Überwachungsanlage schlug Alarm, eine Nachbarin stellte sich den Einbrechern in den Weg. Die drei Personen konnten aber flüchten.

Drei unbekannte Täter sind am Samstagabend in ein Einfamilienhaus an der Rheurdter Straße in Sevelen eingebrochen. Gegen 18.45 Uhr erhielt der Hausbesitzer über die App seiner Überwachungsanlage eine Einbruchsmeldung. Er informierte in der Nachbarschaft lebende Angehörige, die daraufhin zum Haus liefen, um nach dem Rechten zu sehen.