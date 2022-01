Straelen : SPD Straelen erinnert an Opfer der NS-Gewalt

Straelen Die SPD lädt zu einem Stadtrundgang in Straelen ein. Ziel sind die „Stolpersteine“, die an ehemalige jüdische Mitbürger erinnern, die deportiert und ermordet wurden.

Auch in diesem Jahr nimmt die Straelener SPD den bundesweiten Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus und der Gewaltherrschaft zum Anlass für einen Stadtrundgang zu den in Straelen verlegten „Stolpersteinen“. Treffpunkt ist am Sonntag, 30. Januar, um 11 Uhr am Brunnen an der Venloer Straße neben dem Caritas-Zentrum.