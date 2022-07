Baustelle vor der Haustür : Seniorin wird Opfer angeblicher Baustellenarbeiter

Leichlingen Die Polizei betont, dass sich seriöse Unternehmen ankündigen und ausweisen können. Im Zweifelsfall sollen sich die Bürger Hilfe holen – bei der Polizei oder Angehörigen.

Auf RP-Nachfrage bei der Polizei teilte die mit, in Leichlingen seien derartige Fälle bislang nicht angezeigt worden, wohl aber ähnliche in umliegenden Städten: In Bergisch Gladbach erhielt die Polizei kürzlich den Hinweis einer 96-Jährigen, dass sich zwei Männer als vermeintliche Telekom-Mitarbeiter wegen einer angeblichen Störung in der Leitung Zugang zu ihrem Haus verschafft hatten. Während der eine die Seniorin ablenkte, sei der andere in die oberen Räumlichkeiten gegangen. Als der zurückkehrte, seien die beiden Täter geflüchtet – mit Schmuck im Wert von rund 11.000 Euro. In Kürten wurde eine 86-jährige Seniorin Anfang vergangener Woche durch zwei Trickbetrüger ebenfalls in ihrer Wohnung bestohlen. Eine junge Frau und ein junger Mann hatten unter dem Vorwand geklingelt, Unterschriften für behinderte Menschen zu sammeln. Da die Geschädigte annahm, es handele sich um Pflegepersonal, ließ sie die beiden hinein. Während die Frau die Seniorin in ein Gespräch verwickelte, verschaffte sich der Mann unbemerkt Zugang zu ihrem Schlafzimmer. Als der 86-Jährigen das Fehlen des Mannes auffiel und sie sich erkundigte, kam der aus dem Schlafzimmer und die beiden rannten davon. Im Schlafzimmer stand die Schublade es Nachttisches offen und der Schmuck war weg.