Fußball-Regionalliga : Der SV Straelen schießt keine Tore mehr

Straelen Die Mannschaft muss sich im Heimspiel gegen den Bonner SC mit einem 0:0 begnügen und wartet damit nun schon seit dem 21. November auf einen Treffer in der Meisterschaft. Die kommenden Aufgaben haben es in sich.

Damit wartet das Team von Trainer Thomas Gerstner nun schon seit dem 21. November (2:1 bei den Sportfreunden Lotte) auf einen Treffer in der Meisterschaft. Seitdem verbuchten die Grün-Gelben gerade einmal zwei Punkte auf dem Konto. Auf den ersten Blick ist der Vorsprung auf die Abstiegszone noch komfortabel. Doch die scheinbare Sicherheit trügt, zumal abgesehen vom designierten Absteiger KFC Uerdingen alle Kellerkinder noch Nachholspiele in der Hinterhand haben.

Zum Spiel: Nach einer gefühlten Ewigkeit lief Linksverteidiger Jannik Stevens wieder in der Startelf auf und lieferte eine souveräne Leistung. Vor ihm übernahm Toshiaki Miyamoto den offensiven Part für den verletzten Irwin Pfeiffer. Der Bonner SC trat mit einer sturen Defensivtaktik auf und hatte in der ersten Hälfe keine Probleme, den harmlosen Gegner vom Strafraum fern zu halten. Der SV Straelen ließ zunächst die nötige Entschlossenheit und kreative Momente vermissen. Die beste Möglichkeit besaß Kelvin Lunga in der 18. Minute, als er aus zehn Metern zum Abschluss kam, aber den Torwart anschoss, der anschließend kurz behandelt werden musste. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff blieb der Torjubel in den Hälsen der 370 Zuschauer stecken. Ein Freistoß von Cagatay Kader strich nur um Millimeter über den Querbalken. „Wir haben in der ersten Hälfte Geduld gezeigt und den Gegner etwas müde gespielt. Das hohe Risiko wollten wir nicht eingehen, um einen Gegentreffer zu vermeiden“, sagte Gerstner.