Fußball : Standardschwäche des 1. FC Kleve II

Niederrhein Bezirksligist verliert gegen den vom früheren FC-Torjäger Sascha Brouwer trainierten SV Vrasselt mit 0:3. A-Ligist GW Vernum gewinnt in Walbeck mit 3:0.

Der Fußball-Bezirksligist 1. FC Kleve II hat in seinem ersten Testspiel nach der Winterpause eine Niederlage kassiert. Die Mannschaft verlor am Samstag am Bresserberg gegen den Bezirksligisten SV Vrasselt mit 0:3 (0:3). Der Klever Trainer Lukas Nakielski wollte das Ergebnis „nach nur wenigen, sehr intensiven Trainingseinheiten“ zwar nicht überbewerten. „Allerdings hat diese Begegnung auch schon einige Erkenntnisse für unsere Trainingsarbeit in den kommenden Wochen gebracht“, sagte Nakielski.