Fortbildung im Gelderland : Deutsche Einheit als VHS-Schwerpunkt

Die Euphorie war groß nach dem Fall der Berliner Mauer. Die Volkshochschule beleuchtet mit mehreren Veranstaltungen auch die Probleme, die mit der Deutschen Einheit verbunden waren. Foto: Ja/ullstein bild

Geldern 2020 liegt die Vereinigung von Bundesrepublik Deutschland und Deutscher Demokratischer Republik 30 Jahre zurück. Die Volkshochschule Gelderland beleuchtet in ihrem neuen Programm dieses Ereignis unter mehreren Aspekten.

Die Niers ziert den neuen Programmkatalog der VHS Gelderland. Ein Indiz dafür, dass von der Verwaltung im Gebäude an der Kapuzinerstraße in Geldern viele Fortbildungsveranstaltungen für die Menschen in der Region organisiert werden. Das breitgefächerte Angebot deckt viele Themenbereiche an. Hier eine Auswahl.

Deutsche Geschichte 2020 wird „30 Jahre deutsche Einheit“ gefeiert. Die VHS möchte im Frühjahr schwerpunktmäßig der Frage nachgehen, welche Auswirkungen das Ende der DDR auf ostdeutsche Generationen und deren Familien hatte. Dazu wird das VHS-Film-Forum am Donnerstag, 26. März, den Film „Generation 89 – Erwachsenwerden im Wendejahr“ zeigen. Die Berliner Filmemacherin Anke Ertner, die an diesem Abend anwesend sein wird, und ihre Freunde waren zwischen 14 und 18 Jahre alt, als die Mauer fiel. Die Kinder der 1970er Jahre, deren Eltern Pfarrer, Angehörige der Nationalen Volksarmee, Journalisten oder Regime-Kritiker waren. Kindheit, Jugend und Sozialisation fanden noch in der DDR statt, das Erwachsenenleben im wiedervereinten Deutschland lag vor ihnen.

Info Der Zugang zu mehr Wissen Informieren Das Volkshochschulprogramm für das Frühjahr 2020 liegt im Hauptgebäude der VHS, Kapuzinerstraße 34, Geldern, in den Anmeldestellen in den Rathäusern Issum, Kerken, Rheurdt, Straelen, Wachtendonk und bei vielen weiteren öffentlichen Einrichtungen aus. Alles Wissenswerte auch auf www.vhs-gelderland.de. Anmelden Anmeldungen für alle Veranstaltungen nehmen die VHS in Geldern sowie die Anmeldestellen der Rathäuser entgegen. Online-Anmeldungen über www.vhs-gelderland.de, Info-Telefon 02831 93750.

Autor und Hörfunk-Journalist Johannes Nichelmann stellt am Donnerstag, 23. April, in Geldern sein Buch „Nachwendekinder – Die DDR, unsere Eltern und das große Schweigen“ vor. Hier porträtiert er seine Generation, junge Ostdeutsche, die erst in den Jahren rund um Mauerfall und Wiedervereinigung geboren wurden; deren Identität noch durch die DDR mitgeprägt wurde, obwohl sie schon nicht mehr existierte. Welche Spuren hinterließ der sozialistische Staat in ihren Familien vor und nach der Wende?

Eine Tagesfahrt am Dienstag, 21. April, führt ins NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln. Als Gedenkort, Lernort und Forschungsstätte in einem dokumentiert das sogenannte EL-DE-Haus am Appellhofplatz die Zeit des Nationalsozialismus in Köln. Der Vormittag ist der Geschichte des Hauses und der Stadt gewidmet, der Nachmittag schafft Einblicke in den hauseigenen Arbeitsbereich „Dokumentation und Sammlung“.

Diskutieren und kreativ sein Neu im Programm sind ein Philosophisches Café am Abend und ein VHS-Literaturzirkel. Beide Veranstaltungen sollen auch in den Folgejahren kontinuierlich das Programm der Volkshochschule bereichern und werden – angemessen umrahmt von Büchern – einen festen Ort in den Räumen der öffentlichen Bücherei Geldern finden. VHS und Bücherei wollen hiermit ihre dauerhafte Zusammenarbeit unterstreichen.

Ende Juni findet die VHS-Sommer-Akademie mittlerweile im 22. Jahr statt, erneut in der idyllischen Atmosphäre auf dem Oermter Berg. Neben den bekannten Workshops „VHS-Malschule“, „Bildhauer- und Schreib-Werkstatt“ werden die Workshops „Bogenbau und intuitives Bogenschießen“, „Blues Harp“ und „Entspannung mit Klangschalen“ angeboten.

Streit schlichten Für den Sommer 2020 geht eine neue Ausbildungsgruppe zum zertifizierten Mediator an den Start. Mediation ist ein Verfahren zur konstruktiven, freiwilligen Beilegung von Konflikten. Entsprechende Informationsabende sind für das Frühjahr geplant, an denen sich die Ausbilder vorstellen, das Konzept erläutern und persönliche Fragen beantworten.

Sprachen lernen Wer eine neue Fremdsprache erlernen oder seine Sprachkenntnisse auffrischen möchte, findet eine ganze Angebotspalette im neuen VHS-Programm. Um vor allem Berufstätigen passende Lernformate zu bieten, wurde das Angebot an Intensiv-, Kompakt- oder Crashkursen (auch am Wochenende) deutlich erweitert. Auf Nachfrage werden maßgeschneiderte Firmenkurse angeboten. Für Deutschlerner gibt es ein breit gefächertes Angebot auf den Niveaustufen A1 bis B2, einschließlich gezieltem Prüfungstraining.