Realschule an der Fleuth : Nikoläuse besuchen Kinder überall in Geldern

Geldern „Roter Mantel, der Bart lang und weiß, kommt er gegangen ganz heimlich und leis.“ Dieser Mann, von dem hier die Rede ist, hat den Weg in die Realschule An der Fleuth gefunden. Vor allem die neuen Fünftklässler, die dieses Jahr die Tradition des Nikolausrundgangs zum ersten Mal erleben durften, kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Der Schülervertretung der Realschule An der Fleuth ist es wichtig, den Gedanken der Nikolaustradition an die Schülerschaft weiterzugeben. Warum genau diese Tradition? Viele vergessen oft, dass der Nikolaus nicht nur derjenige war, der armen Menschen, ohne Dank zu verlangen, heimlich Gaben vor die Tür legte, sondern auch der Schutzpatron der Kinder ist, also auch der Kinder der Realschule An der Fleuth.