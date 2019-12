Handball : SV Straelen will den dritten Sieg in Serie

SV Straelen will den dritten Sieg in Serie

Straelen (terh) Handball-Landesliga der Männer: TV Biefang – SV Straelen (Sa., 19.30 Uhr, Sporthalle an der Biefangstraße). Nach zwei überaus ordentlichen Partien mit zwei phasenweise sehenswert herausgespielten Siegen haben die Blumenstädter im Jahresendspurt Lust auf mehr.

Lust auf mehr Punkte und auf ein weiteres Vorrücken in der Tabelle. Die erste von noch zwei ausstehenden Begegnungen in 2019 führt die Grün-Gelben zum Aufsteiger nach Biefang.

„Eine unangenehm zu spielende Mannschaft, die uns kämpferisch alles abverlangen wird", sagt SVS-Coach Dietmar Beiersdorf. In der Truppe steckt aber auch spielerische Klasse - vor allem in der Person von Dominik Rosin. „Der Junge ist beidhändig veranlagt und weiß, wo das Tor steht. Ihn müssen wir in den Griff bekommen, dann sind wir einen großen Schritt weiter", so Straelens Trainer.