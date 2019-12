Kirchliches Leben in Auwel-Holt : Auwel-Holts Pfarrheim im neuen Look

Auwel-Holt Der Umbau des Gebäudes hat rund neun Monate gedauert und ist jetzt fertig. Das neue Herzstück ist die moderne und geräumige Küche mit aller erforderlichen Technik. Das Pfarrheim ist für vielfältige Nutzungen geeignet.

Margret Loy schwärmt noch am Tag danach. „Das ist super gelaufen, das war schön“, sagt die Vorsitzende der katholischen Frauengemeinschaft (kfd) Auwel-Holt über die Weihnachtsfeier der Senioren vom Mittwoch. 53 Besucher ließen es sich bei Liedern und Geschichten gut gehen. Doch die Begeisterung gilt nicht nur der Veranstaltung. Zufrieden ist die kfd-Chefin auch mit den Räumlichkeiten, in denen die Feier stattfand. Das umgebaute Pfarrheim St. Georg erlebte seine Feuertaufe – und bestand sie offensichtlich.

Programm Um 9.30 Uhr beginnt der Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Georg. Die offizielle Eröffnung des Pfarrheims beginnt um 10.30 Uhr. Die Besucher können sich in der Cafeteria stärken, die Messdiener sorgen für Kaffee, Kuchen und Würstchen mit Brötchen. Um 12 Uhr spielt die Jugendgruppe des Musikvereins Auwel-Holt ein Ständchen. Danach ist gemütliches Beisammensein.

Was Einweihung des umgebauten Pfarrheims in Auwel-Holt

Moderner und heller mit neuer Decke und neuer Beleuchtung präsentiert sich das Pfarrheim, dessen Räume jetzt anders genutzt werden. Neues Herzstück, so betonen auch die kfd-Vorstandsmitglieder Margret Flinzenberg und Marlies Heekeren, ist die Küche. Sie befindet sich dort, wo früher die Bücherei war. Die Küche ist schön groß mit Platz für einen Tisch neben der Technik, die man so braucht, unter anderem zwei Spülmaschinen.

In dem Saal des Pfarrheims ist jetzt die Bücherei untergebracht, die von den Kindergartenkindern und Grundschülern der Ortschaft genutzt wird. Die Literatur für die jungen Auwel-Holter passt in einige Schubfächer der neuen Schrankwände. Ein Beamer hängt an der Decke. Je nach Bedarf kann der Saal durch eine Faltwand unterteilt werden. Die Stühle für Küche und Saal stammen aus der alten Straelener Stadthalle. Sie wurden von den Auwel-Holter Vereinen in Eigenleistung neu bezogen.