Auszeichnungen im Altbierdorf : Ehrenreigen in Issumer Sonder-Ratssitzung

Issum In einer Feierstunde übergab Bürgermeister Clemens Brüx die Urkunden an langgediente Politiker aus der Gemeinde.

Der Bürgermeister dankte den Ratsmitgliedern in seiner Ehrung für ihren langjährigen Einsatz zum Wohl der Bürger der Gemeinde. In Würdigung ihrer besonderen Verdienste und für die langjährige, treue Mitarbeit in den Gremien des Rates überreichte er ihnen Ehrenurkunden und Präsente. Für 30-jährige Mitgliedschaft im Rat wurde Michael Petermann geehrt. Für 25-jährige Mitgliedschaft im Rat wurden Günter Beier (nachgeholt von Januar 2016) und Rolf-Dieter Pohlmann an diesem Tag Urkunden übergeben.