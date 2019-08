Geldern : Ausbildung zum Mediator an der Volkshochschule Gelderland

Ausbildung zum Mediator an der Volkshochschule Gelderland

Ein Mediator hilft, wenn es in Konflikten nicht mehr vor und zurück geht. Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

Geldern Gemeinsam Lösungen finden, Konflikte lösen, das betrifft sowohl das private als auch berufliche Wirkungsfeld und kann gelernt werden.

Mediator, das ist mehr als nur ein Streitschlichter. Es geht nicht nur darum, einen Konflikt zu beenden, sondern tragfähige Lösungen für beide Konfliktparteien zu erarbeiten. Wie es funktioniert, erklärt eine Ausbildung bei der Volkshochschule Gelderland. Die „Information zur Ausbildung zum zertifizierten Mediator“ findet am Donnerstag, 29. August, von 18.30 Uhr bis 20 Uhr in der Volkshochschule Gelderland statt. Interessierte haben die Gelegenheit, das Ausbildungskonzept und die AusbilderInnen kennenzulernen und Antworten auf ihre individuellen Fragen zu erhalten.

Zusätzlich sind zwei Bildungsurlaube geplant. Die Ausbildung umfasst 221 Zeitstunden und ist abgestimmt auf die in § 5 und 6 des Mediationsgesetzes definierten Anforderungen an die Aus- und Fortbildung „zertifizierter Mediatoren“. Mediation ist ein Verfahren zur konstruktiven, freiwilligen Beilegung von Konflikten. Dabei unterstützt eine neutrale allparteiliche dritte Person, also der Mediator, die Konfliktparteien dabei, wieder konstruktiv miteinander ins Gespräch zu kommen und sogenannte „Win-win-Lösungen“ zu finden. Gesucht wird nach Lösungen, die allen Beteiligten gerecht werden und nicht auf ein Sieger-Verlierer-Modell hinauslaufen.