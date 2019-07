Neues Programm erschienen : VHS Gelderland macht die Menschen schlauer

GELDERLAND Das neue Halbjahresprogramm der VHS ist erschienen. Am 20. September feiern sie ihr 100-jähriges Bestehen mit einer „langen Nacht“.

Vor 75 Jahren, am 10. Juni 1944, blieb in Oradour-sur-Glane die Zeit stehen. Das ruhige Dorf im nordwestlichen Zentralmassiv Frankreichs wurde von der SS-Panzerdivision „Das Reich“ in Schutt und Asche gelegt. 642 Menschen wurden erschossen, verbrannt, in der Mehrzahl Frauen und Kinder. Der Name „Oradour“ steht heute für ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das nicht gesühnt wurde. Die Autorin des deutsch-französischen Bildtextbandes „Oradour – Geschichte eines Massakers / Histoire d’un massacre“ (2017 in der 3. Auflage erschienen), Dr. Florence Hervé, hat mit den letzten Zeugen gesprochen. Sie informiert am 19. September über das Geschehen, das Massaker von Oradour und die Hinrichtungen in Tulle einen Tag zuvor, über die unzureichende juristische Aufarbeitung der Verbrechen, die Prozesse von Bordeaux und das Versagen der bundesdeutschen Justiz. Im Rahmen des „Studium Generale der VHS-Kooperation Niederrhein“ (Veranstaltungsreihe von zwölf benachbarten Volkshochschulen), diesmal zum Thema „Zusammenleben – Zusammenhalten“, bietet die VHS Gelderland am 18. November eine Lesung mit der Berliner Autorin und Bloggerin Juna Grossmann an. Sie arbeitet in einer Berliner NS-Gedenkstätte und beobachtet seit Jahren, wie offene judenfeindliche Angriffe zunehmen. In ihrem Buch „Schonzeit vorbei – Über das Leben mit dem täglichen Antisemitismus“ schildert die jüdische Deutsche das Leben unter diesem permanenten antisemitischen Beschuss. Die erfolgreiche Veranstaltungsreihe „Weltreise durch Wohnzimmer“, die eine Möglichkeit bietet, etwas mehr über die kulturelle Vielfalt in unserer unmittelbaren Nachbarschaft zu erfahren, wird mit „Reisen“ nach Frankreich (20. September) und die Türkei (22. November) fortgesetzt. Am 12. September greift die VHS das Thema „Gartengestaltung in Zeiten des Klimawandels“ in einem Abendvortrag im Naturparkzentrum Haus Püllen in Wachtendonk auf.