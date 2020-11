Umleitung über Sandsteg : Baustelle Kapuzinerstraße zieht weiter

GEldern Der nächste Bauabschnitt startet am Montag. Er hat eine Vollsperrung zwischen Sandsteg und Breestraße zur Folge.Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Seit Sommer wird bereits intensiv im Rahmen des „Integrierten Stadtentwicklungskonzepts“ in der Heilig-Geist-Gasse und am Kapuzinerplatz im Bereich der Tiefgarageneinfahrt gearbeitet. Unter anderem wird dort der Platz am Jugendzentrum „Check point“ völlig neu gestaltet. Vom Kapuzinertor bis zum Markt soll ein einheitlicher Bodenbelag verlegt werden. Das Ziel: Wer künftig den neuen Edeka-Markt verlässt, soll durch die Gestaltung des Pflasters direkt in Richtung Innenstadt geführt werden. Es wird zwar noch etwas dauern, bis die Arbeiten an der Heilig-Geist-Gasse zwischen Glockengasse und Kapuzinerstraße abgeschlossen werden. Wie die Stadt Geldern mitteilt, können nächste Woche – ab Montag, 16. November – nun die Arbeiten für den nächsten Bauabschnitt beginnen: also an der Kapuzinerstraße zwischen Sandsteg und Breestraße.