Landrat von Wesel für Tötung : Neue Debatte um den Wolf

Der Weseler Landrat ist für die Entnahme von Problemwölfen, aus dem Kreishaus in Kleve heißt es, das Tier sei nicht aggressiv gegen Menschen. Foto: FOTO: DPA | MONTAGE: PODTSCHASKE

Gelderland/Niederrhein Der Landrat des Kreises Wesel hat sich klar positioniert: Er ist für das Erlegen von Problemwölfen. Im Nachbarkreis Kleve geht man nicht so weit. Schafhalter im Gelderland machen deutlich, dass es um den Schutz ihrer Tiere geht.

Von Sina Zehrfeld und Sebastian Latzel

Die Nachricht hat viele überrascht. Der frisch gewählte Landrat des Kreises Wesel Ingo Brohl (CDU) hat im Gespräch mit unserer Redaktion eine Kursänderung zum Thema „Wolf“ angekündigt. Er fände die „Entnahme“, also die Tötung der Raubtiere, richtig, wenn es „rechtlich grünes Licht“ dafür gebe. Und klarstellend zurrte er später noch mal seine persönliche Haltung fest: „Ja, wenn dies rechtlich möglich ist, bin ich ganz persönlich für eine Entnahme in diesem konkreten Fall.“

Die Entscheidung darüber, ob Wölfe, die zu den streng geschützten Arten gehören, getötet werden dürfen oder nicht, liegt wohlgemerkt nicht im Verantwortungsbereich des Kreises Wesel. Darüber entscheiden höhere Stellen. Der Landkreis kann jedoch durchaus eine Haltung einnehmen.

Info Gelderland ist Wolf-Pufferzone Wolfsgebiet Zum Wolfsgebiet Schermbeck gehört im Kreis Wesel nur ein Teil von Rees. Pufferzone Um das Wolfsgebiet gibt es eine Pufferzone. Sie umfasst eine Fläche von etwa 2800 Quadratkilometern. In dieser Zone liegt der komplette Kreis Kleve. Die Autobahnen A 2 und A 42 bilden quasi die südliche Grenze der Pufferzone, da diese Autobahnen nach Einschätzung des Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) für den Wolf eine nahezu unüberwindliche Barriere darstellen. Im Westen endet die Pufferzone an der Grenze zu den Niederlanden.

Die Signale aus dem Nachbarkreis sind auch im Gelderland genau verfolgt worden. Schließlich gehört auch der Kreis Kleve zur Pufferzone des Wolfsgebiets. Schäfer fürchten um ihre Tiere, da auch hier immer mal wieder Wölfe gesichtet werden.

Landrätin Silke Gorißen möchte zu den Aussagen ihres Amtskollegen aus Wesel keine Stellung beziehen. Die Kreisverwaltung Kleve stehe immer im Kontakt mit dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) und dem Umweltministerium. Alle Beobachtungen bezüglich des Wolfes würden an das Lanuv und das Umweltministerium weitergegeben. Auch mit den Wolfsberatern gebe es einen regelmäßigen Austausch. „Die Wölfin ,Gloria’ hat in den vergangenen Monaten vermehrt Wildtiere gerissen, ist aber nie aggressiv gegen Menschen gewesen“, so die Meinung der Kreisverwaltung.

Die Schäfer machen deutlich, dass sie in dieser Sache keinen Druck auf die Landrätin ausüben wollen.

„Wir wollen alle gemeinsam nach einem Weg suchen, mit dem Wolf zu leben“, sagt der Kreisvorsitzende der Schafhalter, Hans-Josef Geurtz aus Weeze, aber dabei müsse man auch die Schafhalter im Blick haben. „So lange Wölfe keinen großen Schaden anrichten, ist das kein Problem, aber was da in Wesel abgeht, ist nicht mehr hinnehmbar“, sagt Geurtz. Sogar ein Shetland-Pony war da von Wölfen gerissen worden. Und erst am Mittwoch war wieder ein tragendes Schaf tot aufgefunden worden.

Es gehe nicht darum, jetzt alle Wölfe zu töten. „Es geht nur darum, dass Wölfe, die sich atypisch verhalten, entnommen werden“, sagt Hans-Josef Geurtz. In Deutschland würden rund 1500 Wölfe leben, wenn davon am Ende zehn entnommen würden, gefährde das den Bestand nicht.

Dass auch im Kreis Kleve immer wieder Wölfe unterwegs sind, zeigte beispielsweise der Riss von Schafen vor einiger Zeit in Kerken. Aufgeschreckt hat die Schäfer auch die Meldung von getöteten Tieren in Kranenburg. Auch hier hatte man zunächst an einen Wolf geglaubt. Schließlich stellte sich heraus, dass ein Goldschakal die Schafe gerissen hatte. Das konnten die Schäfer auch anhand der Bissspuren erkennen. Denn ein Goldschakal beißt zuerst in den Bauch, während ein Wolf dem Schaf direkt an den Hals geht.

Der aktuelle Vorfall ist für die Schäfer der Anlass, sich dafür einzusetzen, dass es eine Entschädigung gibt. Problem ist nämlich, dass es zwar eine Kostenerstattung für Schafe gibt, die vom Wolf gerissen wurden. Bei einem Goldschakal hingegen wird nicht gezahlt.

Das bestätigt Lanuv-Sprecher Wilhelm Deitermann. „Der Goldschakal hat einen anderen Schutzstatus. Bei ihm handelt es sich nur um eine geschützte Art“, erläutert er. Wölfe dagegen gelten ebenso wie Wildgänse als streng geschützte Art. Deshalb bekommen Landwirte auch Entschädigung für Fraßschäden der Gänse. Das sei eine EU-Regelung. Die Forderung, auch Angriffe des Goldschakals zu entschädigen, könne an das Land gerichtet werden, entscheiden müsse das aber die EU.

Der Deutsche Bundestag hat erst in diesem Jahr ein Gesetz beschlossen, das die Entnahme (also die Tötung) erleichtert. Die Prüfkriterien für eine potenzielle Entnahme problematischer Wölfe zum Schutz von Schafen und anderen Weidetieren in Deutschland wurden gelockert.