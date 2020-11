Sankt Martin in Corona-Zeiten : So feierte das Gelderland das Martinsfest

Foto: Bianca Mokwa 15 Bilder So feiert das Gelderland Sankt Martin

Gelderland Die Umzüge können nicht stattfinden, vom Martinssingen wird dringend abgeraten. Doch mit kreativen Ideen schaffen es die Menschen in Geldern und Umgebung dennoch, das Fest nicht komplett ausfallen lassen zu müssen.

Dieses Jahr ist alles anders. Das merkt man tagtäglich. Und wenn wieder ein Fest vor der Tür steht, sticht diese Tatsache aus allem hervor. Was den Amerikanern ihr Hallooween ist – ein Volksbrauch, der jedes Jahr ausgiebig gefeiert wird und sich nicht zuletzt bei Kindern größter Beliebtheit erfreut –, ist des Deutschen Sankt Martin. Die Geschichte um den römischen Soldaten, der an einem kalten Wintertag für den Bettler seinen Mantel teilte, fasziniert. Und das Brauchtum rund um das Fest – vom Umzug mit Laternen und einem echten Pferd über das Martinsfeuer oder gar -feuerwerk bis zum Martinssingen – ist für die Kinder ein absoluter Höhepunkt des Novembers. Dieses Jahr drohte dieser Glanzpunkt allerdings auszufallen. Die Umzüge mussten abgesagt, vom Martinssingen abgeraten werden. Corona. Doch wo ein Wille, da auch ein Weg. Kreative Ideen wurden geboren, um das Martinsfest in dem Rahmen zu zelebrieren, der in der aktuellen Situation akzeptabel ist.

In einer Bilderstrecke zeigen wir, wie die Menschen im Gelderland ihr Martinsfest verbracht haben. So lockte man in verschiedenen Kommunen die Menschen auf die Straße zum Spaziergang. Etwa um das vom Martinskomitee dekorierte Bürgerhaus in Weeze zu bestaunen. Oder das illuminierte und so zur Martinslaterne umfunktionierte Rathaus in Kevelaer. Eine Lichtinstallation bestaunten die Passanden zudem an der Geschäftsstelle des Kulturrings Straelen.

Fleißig und hilfsbereit zeigten sich derweilen die Kinder in den Schulen und Kitas im Gelderland. Sie haben verstanden, worum es bei dem Martinsfest geht: Teilen und Helfen. Deswegen bastelten zum Beispiel die Fünft- und Sechstklässler des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums Kevelaer und die Schüler der Gesamtschule Kevelaer Laternen für die Bewohner aller Senioreneinrichtungen in der Kevelaer und den Ortschaften sowie der Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz im Klostergarten. Die Kinder aus dem Kindergarten St. Marien in Kevelaer schrieben Kostenpflichtiger Inhalt einen langen Brief und malten bunte Bilder für die Einwohner des St.-Elisabeth-Stifts, die sie für gewöhnlich besuchen kommen. Und die Schüler der St.-Luzia-Schule in Walbeck halfen dem Martinskomitee dabei, die Tüten für das Fest zu verpacken, die dann an die Kinder und Senioren im Dorf verteilt wurden.

Weitere Eindrücke und Geschichten rund um das Martinsfest im Gelderland gibt es in der Bilderstrecke – darunter auch die „Drive-In“-Martinsfeier der Feuerwehr in Winnekendonk und die gemeinsame Spendenaktion verschiedener Organisationen aus Kevelaer für Zelt-Flüchtlingslager in Griechenland und Syrien.

(capf)