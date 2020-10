Bauarbeiten in Geldern : Kapuzinerplatz vor nächstem Abschnitt

Die Arbeiten am Kapuzinerplatz sind in vollem Gange. Auch im neuen Einkaufszentrum im Hintergrund tut sich einiges. Foto: Stadt Geldern

Geldern Die Bauarbeiten in Geldern gehen voran. Voraussichtlich ab November wird auf der Kapuzinerstraße erst ein Kanal und anschließend neues Pflaster verlegt. Das Einkaufszentrum soll im Frühjahr 2021 eröffnen.

Baumaschinen und Bauarbeiter beherrschen das Bild zwischen Ostwall und Markt in Geldern. Aktuell wird fleißig gearbeitet, zum Beispiel an der Heilig-Geist-Gasse und am Kapuzinerplatz. Unter anderem wird dort der Platz am Jugendzentrum „Check point“ völlig neu gestaltet. Vom Kapuzinertor bis zum Markt soll ein einheitlicher Bodenbelag verlegt werden. Das Ziel: Wer künftig den neuen Edeka-Markt verlässt, soll durch die Gestaltung des Pflasters direkt in Richtung Innenstadt und damit in die Einkaufszonen Hartstraße und Issumer Straße geführt werden. Bis die Arbeiten komplett abgeschlossen sind, werde es zwar noch ein bisschen dauern, teilt die Stadt Geldern mit. Doch die Arbeiten schreiten voran.