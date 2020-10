Geschäftsleute in Corona-Zeiten : Gelderns Werbering hofft aufs Fest

Geldern Die Geschäftsleute in der Herzogstadt setzen auf das Einkaufen vor Ort und das Weihnachtsgeschäft. Ein erneuter Lockdown wäre für manche Läden der Gnadenstoß. Die Stadt hilft im Rahmen ihrer Möglichkeiten.

Dabei stehen die Einzelhändler kurz vor dem Weihnachtsgeschäft, das nach wie vor den Großteil des gesamten Jahresumsatzes bringt. „Soll es als Geschenk eingepackt werden?“ Diese Frage, die Karla Leurs an diesem Morgen an eine Kundin richtet, möchten viele Ladenbetreiber an Hartstraße, Issumer Straße und den anderen Einkaufszonen in den nächsten Wochen möglichst oft stellen. „Wir müssen die Leute sensibilisieren, mit ihren Einkäufen den lokalen Einzelhandel zu unterstützen und nicht im Internet zu ordern“, meint Barbara Valkysers, ein weiteres Vorstandsmitglied des Gelderner Werberings. Das Einkaufen am Wohnort helfe nicht zuletzt dabei, die Vorweihnachtszeit stressfreier zu gestalten. „Nicht alles auf den letzten Drücker. Artikel anzahlen und zurücklegen lassen“, lautet ein Tipp von Karla Leurs.