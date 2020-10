Vereine und Verbände : „Stärkeres Mitspracherecht für Sportler“

Kreis Kleve Lutz Stermann hängt als Vorsitzender des Kreissportbundes Kleve noch einmal zwei Jahre dran und geht in die sechste Amtszeit. Der Chef der Dachorganisation vertritt die Interessen von knapp 100.000 Sportlerinnen und Sportlern.

Lutz Stermann hat’s noch einmal getan. Der Vorsitzende des Kreissportbundes Kleve hat sich am Wochenende bei der Jahreshauptversammlung im Kevelaerer Bühnenhaus für zwei weitere Jahre im Amt bestätigen lassen, weil ein geeigneter Nachfolger (noch) nicht in Sicht ist. In seiner mittlerweile sechsten Amtszeit möchte der 70-jährige Funktionär endgültig die Weichen stellen, dass in Zukunft ein hauptamtlicher Vorsitzender die Dachorganisation der Kreis Klever Sportler leitet.