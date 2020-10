Ortsnah einkaufen : Werbering Nieukerk: Gemeinsam schaffen wir das

Nieukerk Das Coronavirus erschüttert auch die lokale Geschäftswelt. Aber die Mitglieder des Werberings lassen sich nicht unterkriegen und danken den treuen Kunden.

Die Mitglieder des Werberings Nieukerk nehmen dies zum Anlass, um sich in den Ladenlokalen mit bunten Plakaten bei ihren Kunden für ihre Treue und Loyalität in dieser für alle schwierigen Zeit zu bedanken. „Nur gemeinsam sind wir stark“, formuliert Giese das Motto der Stunde. Er weiß, dass die Situation für den lokalen Einzelhandel schwierig ist. Mehr als zuvor ist der Internethandel der stärkste Konkurrent. „Aber Kopf in den Sand stecken zählt nicht“, gibt sich der Vorsitzende kämpferisch.

Das Moonlight-Shopping findet am Freitag, 27. November, bis 22 Uhr statt. Am Tag darauf, Samstag, 28. November, haben die Geschäfte bis 16 Uhr geöffnet. Zum Weihnachtsgeschäft gehört auch in diesem Jahr eine Weihnachtsverlosung. Zu gewinnen gibt es Gutscheine im Wert von 10, 20, 50, 100 und 500 Euro. Preise im Gesamtwert von 4000 Euro werden ausgelobt. Am Freitag, 4. Dezember, findet die Zwischenziehung der Weihnachtsverlosung statt, am 18. Dezember die Schlussziehung. Die Gewinner werden durch Aushänge in den Geschäften bekannt gegeben.