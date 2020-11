Neues Graffiti in Geldern : Street-Art-Künstler lassen sich treiben

Mattez Deckers (rechts) hat zusammen mit seinem Kollegen Jan Tegelaers aus Eindhoven die vorher graue Hülser-Kloster-Gasse bunter gemacht. Foto: Norbert Prümen

Geldern Der Malermeister Mattez Deckers erschafft mit seinem Kumpel Jan Tegelaers ein kinderfreundliches Unterwasser-Graffito an einer Wand in der Hülser-Kloster-Gasse neben der St.-Michael-Schule.

Auf einmal stand dieses Mädchen hinter ihm, vielleicht zehn Jahre alt, und erklärte ihren Freunden lautstark: „Wisst ihr, was der Mann da macht?“ Sie zeigte auf die bemalte Wand. „Das nennt man Sachbeschädigung.“ Mattez Deckers traute seinen Ohren nicht. „Du bist doch noch ein Kind“, sagte er. „Woher kennst du so ein Wort? Das ist ein Erwachsenenwort.“ Aber da waren seine Zaungäste schon weitergezogen.

Deckers hat schon viele Wände in Geldern verschönert. Sowohl drinnen als auch draußen. Als gelernter Malermeister hantiert er üblicherweise von Berufs wegen mit Pinseln und Rollen. Nach der Arbeit malt er weiter, dann allerdings mit Spraydosen als Graffiti-Künstler. Deckers ist mit HipHop groß geworden, fuhr früher Skateboard und hat ein Faible für den Boom Bap der 90er-Jahre. Die Musik hört er immer noch, und auch den Graffitis ist der 37-Jährige treu geblieben. „Die Sprühdosen sind mein Lieblingswerkzeug“, erzählt er. Es gebe etwa 200 Farben. Das war’s, Deckel ab, und schon kann’s losgehen.

Info Ein neues Kunstwerk ist bereits in Planung Vorhaben Das nächste Kunstwerk von Mattez Deckers entsteht im Gelderner Jugendzentrum „check point“. Ende 2019 hatte er dort bereits eine Wand in dem kleinen Tonstudio gestaltet: einen Sänger, der ein Mikrofon hält, dazu der Spruch: „Create Your Life“ – Gestalte dein Leben! Nun soll er die etwa sechs Meter breite und 3,50 Meter hohe Wand im Café hinter der Theke verschönern. Der Auftrag kam vom Jugendzentrum selbst. Zu den Kosten wollte sich Leiter Michael Kassner nicht äußern, dafür aber zum Motiv: „Die Wand wurde immer wieder mal von unseren Besuchern umgestaltet.“ Zuletzt hatten wir ein eher kindlich-buntes Motiv.“ Nun soll es durch den Namensschriftzug der Einrichtung ersetzt werden.

Manchmal fahre er in der Gegend herum und schaue sich Wände an, die seiner Meinung nach etwas Farbe vertragen könnten, erzählt er. 50 Graffitis habe er im vergangenen Jahr in der Stadt verteilt, alle legal, die meisten wurden wieder übermalt. Bekannt geworden ist Deckers mit einem Wandbild an der Stettiner Straße, auf dem eine Krankenschwester eine Maske trägt. „Mask Heroes“ taufte er sein großformatiges Statement zur Corona-Krise. „Das Bild hängt mittlerweile auch in einem Krankenhaus in Hamburg“, erzählt der Künstler stolz. „Das Personal hat sich sogar Aufnäher machen lassen und trägt sie an seiner Dienstkleidung.“ 1000 Stück seien produziert worden.

Sein neuestes Werk ist weniger politisch und lässt sich an der Hülser-Kloster-Gasse gleich neben der St.-Michael-Schule bewundern. Vorher stand da eine bröckelige Mauer, die renovierungsbedürftig war, und auf der viele Jahre ein Piratenmotiv prangte, das jedoch grau übermalt wurde. „Die Eigentümer hatten Angst, dass die Wand nach der Sanierung von Vandalen beschmiert werden könnte und haben mich gefragt, ob ich eine Idee hätte, was man damit machen könnte.“ Deckers durfte seiner Kreativität freien Lauf lassen.

Die Mauer ist 20 Meter lang und 2,10 Meter hoch. Er fragte einen Kumpel, ob er ihm helfen könnte. „Die Graffiti-Szene ist wie die der Tätowierer“, meint Deckers. „Alle sind selbstständig, doch es gibt keine Konkurrenz, nur Mitkünstler, die zur Stelle sind, wenn man sie darum bittet.“ So war es auch bei Jan Tegelaers. Der Graffiti-Künstler lebt in Eindhoven, und weil er nichts Besseres zu tun hatte, sei er für ein paar Tage nach Geldern gekommen. Tegelaers sei der bessere Buchstabenkünstler, findet Deckers, dafür könne er besser malen. Weil das Bild gleich neben der Schule zu sehen ist, haben sie sich für ein kinderfreundliches Motiv entschieden. Ein Unterwasserbild: „Go With The Flow“ steht darauf in großen Lettern geschrieben. Für Deckers ist es der passende Slogan zur aktuellen Corona-Lage. „Die Leute können eh nichts Anderes tun, als sich treiben zu lassen.“