Natur Zitronenfalter sind Frühlingsboten

Am liebsten fliegen Schmetterlinge violette Blüten an. Deshalb sind die Blüten des Sommerflieders (Buddleja davidii), auch Schmetterlingsstrauch oder Schmetterlingsflieder genannt, später im Jahr willkommene Andockstationen für Tagfalter. Ursprünglich stammt der Sommerflieder aus China und Tibet. Er ist als Zierpflanze nach Europa gebracht worden. Der dekorative Gartenstrauch ist jedoch nicht unumstritten. Weil er trockene Sommer übersteht, hat er sich auch in freier Natur etablieren können. Durch seine rasche Ausbreitung kann er jedoch laut Nabu die Artenvielfalt an trockenen Standorten reduzieren, indem er heimische Pflanzen verdrängt.