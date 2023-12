Richtig füttern So helfen Sie Vögeln durch den Winter

Info

Ideen Christine Rückmann, Naturbildungspädagogin bei der Deutschen Wildtier Stiftung, hat diese Ideen parat, um Vögeln in der kalten Jahreszeit zu helfen.

Gefüllte Zapfen Dafür einige Kiefernzapfen – eingewickelt in ein Küchenhandtuch – auf der Heizung trocknen. Dadurch entstehen Lücken in den Zapfen, die man später mit der Futtermasse füllen kann. Damit man den fertigen Zapfen später an Baum oder Balkon befestigen kann, ein Band herumwickeln. Dabei Naturmaterialien verwenden, zum Beispiel Kokosfaser, Baumwolle oder Jute. Für die Füllung braucht es Kokosfett, Rosinen, Vollkornhaferflocken, Leinsaat, Sonnenblumenkerne, Haselnussstücke und Sesamkörner. Zunächst wird ein Stück Kokosfett mit einer Gabel zerdrückt und die anderen Zutaten daruntergemischt. So entsteht eine Masse, die sich mit den Fingern fest in die Schuppenschicht des Zapfens hineindrücken lässt.

Apfel am Stiel Dafür braucht es Holzstäbe aus dem Bastelladen oder dünne Äste aus dem Garten. Sie sollten etwa 30 Zentimeter lang sein und oben spitz zulaufen. Auf die Spitzen wird nun jeweils ein Bio-Apfel gesteckt. Die Schale darf dabei schon etwas weicher sein. Denn das macht es leichter, Sonnenblumenkerne in das Obst zu stecken. Den Snack in einen Blumenkübel stecken oder mit einem Draht an einer geschützten Stelle am Gartenzaun befestigen. ⇥(dpa)