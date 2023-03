"Cacadoo Deli" in Geldern Vegetarisches Café überzeugt die Skeptiker in der Kleinstadt

Serie | Geldern · Das „Cacadoo Deli“ bietet seinen Kunden in Geldern seit mehr als vier Jahren eine Vielfalt an vegetarischem und gesundem Essen. Nicht jeder hätte erwartet, dass dieses Konzept auch in einer ländlichen Gegend aufgeht.

27.03.2023, 12:30 Uhr

Liane Peters-May ist Inhaberin des „Cacadoo Deli“ am Gelderner Markt. Foto: Norbert Prümen

Von Mia Jütten

Die Speisekarte ist breit gefächert: Açai Bowls getoppt mit Erdnussbutter, Sesambagels mit Cashew-Basilikum-Pesto und Avocado sowie frisches Bananenbrot. Und das Ambiente hier ist gemütlich: warmes Licht, Trockenblumen, Makramee-Blumenampeln. Man könnte denken, es handele sich um die Beschreibung eines hippen Cafés in Berlin-Kreuzberg, aber wenn man aus dem Fenster schaut, sieht man den Gelderner Marktplatz.