Fairtrade-Town : Faire Artikel im Gesundheitscampus

GELDERN Das Sortiment in den Cafeterien wurde um Rohrzuckersticks, Tee und Eis erweitert.

Die Anerkennung der Stadt Geldern als Fairtrade-Town steht kurz bevor. Bislang haben Hubertus Heix und seine Mitstreiter auf lokaler Ebene rund 40 Geschäfte, Gastronomiebetriebe oder Organisationen als Unterstützer gewinnen können. Mit dem Gesundheitscampus Geldern ist jetzt ein weiterer Kooperationspartner an Bord.

„Dass wir uns an dem Projekt beteiligen, war keine Frage“, versichert Küchenleiterin Claudia Ingendae. Denn schon seit Jahren erhalten stationäre Patienten im St.-Clemens-Hospital und in der Gelderland-Klinik fair gehandelte Schokolade zu Ostern, Nikolaus und Weihnachten. „Jetzt haben wir das Fairtrade-Sortiment in den Einrichtungscafeterien um Rohrzuckersticks, Tee und Eis erweitert.“ Der Einsatz von Kaffee aus fairem Handel ist eine weitere Option, die derzeit getestet wird.