Geldern : Die ersten Abiturienten des FSG

Klassentreffen nach 60 Jahren: Gerhard Vigener (vorne), Paul Giesen, Josef Gastens, Horst Glatzel, Hans-Josef Engels, Jürgen Grofe, Rudolf Austermann und Johannes Valkyser (v. l.). Foto: Glatzel

Geldern Sie waren die ersten, die am 1959 eingeweihten Friedrich-Spee-Gymnasium ihren Abschluss gemacht haben. 60 Jahre später haben sich neun der damals 26 Klassenkameraden bei einem besonderen Ehemaligentreffen in Geldern wieder gesehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Die Abiturientia 1959 des Friedrich-Spee-Gymnasiums hat den 60. Jahrestag ihres Abiturs gefeiert. Zwölf von den noch lebenden 19 Klassenkameraden waren zu dieser Feier in das Hotel Seepark nach Geldern eingeladen.

1959 war das erste Abitur des Gelderner Humanistischen Gymnasiums in seinem neuen Gebäude „Am Werk“, das sich seit seiner Einweihung vom 14. März 1959 Friedrich-Spee-Gymnasium nannte. Die 26 Klassenkameraden hatten sich 1954 im altsprachlichen Zweig mit den Schwerpunkten Latein und Griechisch des alten Gelderner Gymnasiums an der Issumer Straße in der Obertertia mit Schülern aus Geldern und den Progymnasien der umliegenden Gemeinden aus ­Straelen, Kevelaer, Xanten und Rheinberg zusammengefunden. Sie blieben bis zum Abitur beieinander und bestanden alle das Abitur.

Info Die Anfänge des Spee-Gymnasiums Die Ursprünge des FSG gehen zurück auf das Jahr 1927, als das humanistische Gymnasium an der Issumer Landstraße gegründet wurde. Wegen steigender Schülerzahlen wurde das Gebäude zu klein, so dass 1957 mit dem Bau des FSG begonnen wurde. Eingeweiht wurde es 1959.

Alle begannen auch nach dem Abitur, manche erst nach Ableistung des Wehrdienstes, mit einem Studium, das alle erfolgreich abschlossen. Sechs Klassenkameraden wurden Ärzte, Dr. Thielmann und Dr. Grofe praktizierten in Geldern, zwei Tierärzte und einer Apotheker. Fünf Klassenkameraden erreichten mit ihrer altsprachlichen Ausbildung naturwissenschaftliche Abschlüsse, sechs wurden Lehrer und drei Theologen. Ein Klassenkamerad wurde Bankdirektor, und drei gingen in die öffentliche Verwaltung beziehungsweise zur Bundeswehr, darunter der einzige Jurist, der später Schengen-Verhandlungsleiter in Brüssel und leitender Beamter in Bonn bei Bundeskanzler Kohl und Umweltministerin Merkel vor ihrer Kanzlerzeit wurde.

Sie waren die ersten Abiturienten des Friedrich-Spee-Gymnasiums. Ihren Abschluss haben die jungen Männer im Jahr 1959 gemacht. Foto: Horst Glatzel

Auf ihren beruflichen Lebensweg und Erfolg sind alle Beteiligten stolz. Ihre Berufe übten die Klassenkameraden in ganz Deutschland aus, zwei auch in der Schweiz. Nur wenige leben oder lebten im Altkreis Geldern. Die Verbundenheit mit dem Rheinland blieb, auch bei dem Klassenkameraden, der jetzt auf den Philippinen lebt und der als einziger in seiner Schulzeit eine eigene Wohnung getrennt von den Eltern in Geldern hatte und von den Mitschülern deshalb sehr beneidet wurde.

Geprägt wurden alle Klassenkameraden und ihre Lebenseinstellung durch die Lehrer des Friedrich-Spee-Gymnasiums, vor allem durch den Klassenlehrer Oberstudienrat Lutterbach zusammen mit Direktor Keller und dem Deutschlehrer Wilmes. Eine humanistische Ausbildung war das erklärte Ziel. Schon früh führte Direktor Keller auch Beteiligungsrechte der Schüler ein: Er diskutierte mit den Schülern die Namensfindung für das neue Gymnasium, forderte aber auch, dass sich die Jungen eingehend mit der Geschichte des Jesuiten Friedrich Spee von Langenfeld, dem Dichter und Kämpfer gegen die Hexenverfolgung, befassen.

Die gelernte Konzentration auf ein Ziel nach eingehender Diskussion hat die Klasse bis heute beibehalten. Jedes Klassentreffen in den Folgejahren war auf eine Erweiterung der Kenntnisse ausgerichtet. Städte wurden besichtigt und Vorträge gehalten: Zum 50-jährigen Abitur 2009 in Essen wurden die Lebensgeschichten der meisten Klassenkameraden aufgeschrieben und in dem Band „Rosarium“ zusammengefasst. Auch für das Treffen 2019 war Größeres geplant. Bezüglich der Örtlichkeit gab man allerdings zunächst ins Auge gefasste größere Reisen schnell auf und einigte sich als Tribut an das Alter – alle noch lebenden Klassenkameraden sind bereits oder werden jetzt 80 Jahre alt.