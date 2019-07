Kreisarchiv Kleve in Geldern : Von wegen staubtrocken

Ein Stück aus dem Archiv: Der Innenhof von Schloss Walbeck im Jahr 1930. Foto: Ewald Steiger

Geldern Das Kreisarchiv Kleve in Geldern feiert sein 50-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass ist nun eine Broschüre mit Archivbeständen erschienen. Die Einrichtung kann von jedem Interessierten benutzt werden.

Deckenhohe Regale beeindrucken mit zahlreichen historischen Sammlungen – und das ist alles andere als staubig. Der Lesesaal des Kreisarchivs Kleve in Geldern ist mit jahrhundertealter Erinnerung gefüllt. Uralte Briefe aus längst vergangenen Zeiten, die einmal wichtige Botschaften überbrachten. Tagebücher mit Kriegsschicksalen, Geschichten alter Häuser und Höfe. In der gegenwärtigen Zeit ist es schwer nachvollziehbar, unter welchen Bedingungen die Gelderländer einmal gelebt haben. Doch genau damit beschäftigt sich das Kreisarchiv Kleve in Geldern. Allen voran die Archivarin Beate Sturm. Sie taucht anhand geschichtlicher Beweise in die Geschichte der Region ein und forscht mit geschulten Augen.

Auch das Kreisarchiv hat seine eigene Geschichte. Im August 1969 wurde das Kreisarchiv Kleve gegründet. 1989 wurde mit dem beschlossenen Archivgesetz das Bewahren des historischen Erbes zu einer Pflichtaufgabe der Kreise. Die Wichtigkeit ist Beate Sturm durchaus bewusst: „Nachlässe, Postkarten, Zeitungen, Urkunden – all diese historischen Dinge funktionieren zusammen als Bild der Geschichte.“ Die Kreisarchivarin ist seit zehn Jahren damit beschäftigt, zu entscheiden, was aufbewahrungswürdig ist und was nicht. „92 Prozent der historischen Dokumente werden entsorgt, da sie keinen Mehrwert haben“, berichtet Beate Sturm. Archivgut, welches wertvolle Inhalte für die Forschung der Geschichte beinhaltet, wird sorgfältig präpariert, restauriert und für die Ewigkeit verpackt.

INFO Besuch im Kreisarchiv Kleve Wo? Das Kreisarchiv Kleve befindet sich am Boeckelter Weg 2 in Geldern. Wann? Montag bis Donnerstag 8.30 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 16 Uhr. Freitags nur von 8.30 Uhr bis 12 Uhr. Samstag und Sonntag ist geschlossen. Der Besuch ist kostenfrei.

Zum 50-jährigen Bestehen des Kreisarchivs Kleve in Geldern ist nun eine Broschüre erschienen, eigens verfasst und erstellt von der Kreisarchivarin. Die Broschüre bietet einen klaren und strukturierten Einblick in die Bestände des Archivs in Geldern. Kleine Fotos mit kurzen Beschreibungen und zeitlicher Eingliederung bieten eine Vorstellung, was das Kreisarchiv für den Besucher bereithält. Die Broschüre ist für jedermann in der „Herzkammer“, dem Lesesaal des Archivs, erhältlich.

Gefundene Schätze aus alten Häusern, über Generationen aufbewahrte Dokumente, davon lebt das Kreisarchiv. „Man hat ein gewisses Bauchgefühl, ob etwas für das Archiv wertvoll sein könnte oder nicht“, sagt Sturm. Jeder, der vermutet, einen historischen Schatz zu beherbergen, darf ihn gerne jederzeit mit dem Kreisarchiv teilen. Somit wird vielen Familien-, Heimatforschern und anderen Wissenschaftlern immer wieder neues und spannendes Material zum Forschen geboten. Auch, wer nichts abgeben möchte, darf sich jederzeit im Kreisarchiv umschauen.

Landrat Wolfgang Spreen und Archivarin Beate Sturm mit dem ältesten Dokument aus dem Kreisarchiv. Es stammt aus dem Jahr 1353. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Archivgut wird mit der Zeit auch immer mehr digital zugänglich sein. Wer eine bestimmtes Digitaldatei für Recherchen benötigt, kann per E-Mail eine Anfrage stellen. Das wird dann kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Weitere historische Schätze der Region werden im „Magazin“ unter besonderen klimatischen Bedingungen aufgehoben.