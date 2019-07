Brauchtum : Verweilen auf neuer Bank an der Kapelle in Holt

Die Männer können stolz sein auf ihre Arbeit. Foto: Bruderschaft

AUWEL-HOLT Die St.-Georgius-Bruderschaft Auwel-Holt-Westerbroek hat sich zum wiederholten Male einer Kapelle in ihrem Einzugsgebiet der Gemeinde gewidmet. Nach den Kapellen in Vorst und Auwel haben die Schützenbrüder nun die Kapelle in Holt in neuen Glanz gebracht.

