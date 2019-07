Kirchliche Nachrichten aus Issum : „In der Kreuzkammer ist noch Platz“

Küster Tobias Raschke inmitten der Kreuzkammer in der St.-Nikolaus-Kirche Issum. Foto: Bianca Mokwa

Issum In der Issumer Kirche gibt es einen Raum, in dem ausrangierte Devotionalien ein neues Zuhause bekommen. Küster Stefan Raschke erzählt, wie wichtig es Angehörigen ist, diesen Andenken einen würdigen Platz zu geben.

Von Bianca Mokwa

Der Raum ist nicht einfach zu erreichen. Erst geht es eine schmale Wendeltreppe hinauf. Dann sollte man die Zeit abpassen, dass nicht gerade die Kirchturmglocken läuten, dann wird es nämlich laut. Im Durchgang zum Glockenturm liegt die Kreuzkammer. Wer den Raum betritt, bleibt erst einmal staunend stehen. Im Mauerwerk hängen Devotionalien. Wer den Blick schweifen lässt, der sieht auf Rosenkränze, ein Bild vom letzten Abendmahl und jede Menge Kreuze. „Kreuzkammer“ nennt die Pfarrgemeinde St. Anna den Raum, der in der St.- Nikolaus-Kirche entstanden ist.

Mittendrin steht Küster Stefan Raschke. In der Kreuzkammer finden ausgediente Kreuze und andere Erinnerungsstücke ihren Platz. Der Klassiker sei, dass die Eltern verstorben sind und man beim Aufräumen auf solche Erinnerungsstücke gestoßen ist. Die Frage ist dann: Wohin damit? Nicht jeder möchte das Kreuz, das bei den Eltern im Schlafzimmer hing, zu Hause aufhängen. Um in einen Karton in den Keller gestellt oder gar weggeworfen zu werden, dafür sind diese Dinge zu wertvoll. Daran hängen Erinnerungen, und sie sind Glaubenszeugnisse. „Das ist ja auch ein gesegneter Gegenstand“, sagt der Küster. Deswegen können Menschen solche Erinnerungsstücke beim Pfarrbüro vorbeibringen. Im Laufe der Jahre ist eine ordentliche Sammlung zusammengekommen. Deswegen hatte Pastor Stefan Keller die Idee zur Kreuzkammer. Praktisch umgesetzt hat es der Küster. So erhalten die Gegenstände einen würdigen Platz.

Info Ansprechpartner der Kirchengemeinde Pfarrgemeinde Die Pfarrgemeinde St. Anna Issum-Sevelen besteht aus der Kirche St. Nikolaus in Issum und St. Antonius in Sevelen. Pfarrbüro Das Pfarrbüro ist unter der Telefonnummer 02835 95606 zu erreichen oder per Mail unter stanna-issum@bistum-muenster.de. Während der Ferien gelten besondere Öffnungszeiten.

Jedes Stück hat Stefan Raschke in die Hand genommen. Spannend wäre es, die Geschichte hinter den Gegenständen zu erfahren. Da ist zum Beispiel das Marienbildnis, das umrahmt ist mit vielen kleinen Holzstäbchen, klein wie Streichhölzer, die in liebevoller Handarbeit zusammengeklebt zu sein scheinen. Da ist die sehr ausgefallene Abbildung von Jesus am Kreuz, mit Totenschädeln zu seinen Füßen. Ein Stickbild zeigt Jesus, Maria und Josef, auf einer gemalten Kachel steht „St. Francis Blessing“. Je länger man sich in dem Raum aufhält, desto mehr entdeckt das Auge. Ein Bild von Hendrina Stenmanns, der Issumerin, die 2008 vom Papst selig gesprochen wurde, hat auch ihren Platz in der Kreuzkammer. Genauso wie das Schüppchen, das ein Pfarrer in Xanten zu seiner Pfarreinführung mal bekommen hatte und das dort einen Ehrenplatz bekommen hat. „Ja, der Raum hat eine ganz andere Atmosphäre bekommen“, ist sich Küster Stefan Raschke sicher.