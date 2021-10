Beschluss im Rat : Rheurdt startet Fairtrade-Kampagne

Das Zeichen zeigt: Dieser Kaffee wurde fair gehandelt. Foto: dpa Foto: dpa

Rheurdt Die Bereitschaft im Ökodorf sei groß, sich um die Auszeichung als Fairtrade-Stadt zu bemühen, hieß es im Rat. Im Rathaus wird fair gehandelter Kaffee getrunken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Gottschlich

Im Bürgermeisterbüro wird schon seit dem Frühjahr 2021 fair gehandelter Kaffee gekocht. Am Mittwochabend konnten die Mitglieder des Rheurdter Gemeinderats fair gehandelten Kaffee, fair gehandelte Plätzchen und fair gehandelte Schokolade genießen. Sie beschlossen einstimmig, an der Fairtrade-Town-Kampagne teilzunehmen, um mit dem Titel „Fairtrade-Town“ ausgezeichnet zu werden.

Bereits im März hatte der Hauptausschuss auf Antrag der SPD der Hauptausschuss beschlossen hatte, eine Vorsteuergruppe zu bilden. Ihr gehörten unter anderem die Fraktionsvorsitzenden an, die sich in Rheurdt umhörten, ob sich Vereine, Schule und Kirchengemeinden sich an der Kampagne beteiligen würden. „Die Vereine stehen dem Vorhaben positiv gegenüber“, berichtete CDU-Fraktionsvorsitzender Martin Opdemom im Rat. „Sie wollen auch regional fair gehandelte Produkte in die Kampagne einbeziehen.“

So hat das Ökodorf Rheurdt bereits die wichtigsten Schritte in die Wege geleitet, um bei der Fairtrade-Kampagne dabei zu sein. Sie hat fünf Kriterien zu erfüllen. Das erste ist, die Teilnahme im Rat zu beschließen sowie bei Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse auch fair gehandelte Produkte anzubieten – zum Beispiel Kaffee. Das zweite Kriterium ist, eine Steuerungsgruppe zu bilden, also eine Gruppe, die die Kampagne auf örtlicher Ebene organisiert und koordiniert. Diese könnte aus der Vorsteuerungsgruppe entstehen.

Das dritte Kriterium ist, in der Ökogemeinde fair gehandelte Produkte anzubieten, wie Kaffee, dessen Produzenten in den Anbauländern gerecht entlohnt werden. Außerdem sollten Supermärkte, Restaurants und Cafés ihre Angebote um fair gehandelte Produkte erweitern. Zum Teil ist dies in Rheurdt schon der Fall. Das vierte Kriterium ist, Schule, Vereine und Kirchengemeinden einzubinden, also die Zivilgesellschaft, wie es mit den Worten der Kampagne heißt. Das fünfte Kriterium ist die Öffentlichkeitsarbeit, die auch Aktionen umfasst, um den Fairtrade-Gedanken bekannter zu machen.