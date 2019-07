Geldern : Gelderner Landfrauen auf Reisen: Let’s go to Canada...

Gelderner Landfrauen auf Reisen: Let’s go to Canada...

Geldern Im Juni machten sich 40 Landfrauen des Bezirksverbandes Geldern auf Rundreise durch Kanadas Osten. Start war in Toronto, die naheliegenden Niagara-Fälle wurden ausgiebig bestaunt, sowie das hübsche Städtchen Niagara-on-the-Lake.

Die nächste Station war die Hauptstadt Ottawa, wo nicht nur die Stadt, sondern auch das Canadian Museum of History sehenswert ist. Am nächsten Tag wollten die Landfrauen die typisch kanadische Natur erleben, welche sie in Mont Tremblant, einem wunderschönen Ferienort mitten im Skigebiet an einem See, mit Freude vorfanden. Jetzt zeigte sich, wie fit die Truppe ist, denn alle wanderten, über die Hälfte der Gruppe sogar mehr als fünf Stunden über schmale Balken, Bäche, Sümpfe und Felsen steil bergauf. Mit traumhaften Aussichten wurden sie reichlich belohnt. Dass eine Seilbahn von der höchsten Stelle zurück ins Tal schwebte, hat den Reisenden jedoch gut getan.