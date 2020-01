Einweihung drei neuer Einsatzfahrzeuge : Die Issumer lassen ihre Feuerwehrleute hochleben

Die Schlüssel für die drei neuen Feuerwehrfahrzeuge übergab Bürgermeister Clemens Brüx. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Eigentlich sollte es nur um die Einweihung von drei neuen Feuerwehrfahrzeugen für die Gemeinde Issum gehen. Am Ende wurde es emotional und es ging um Kameradschaft und Zusammenhalt. Kreisbrandmeister Reiner Gilles machte in seiner Rede deutlich, dass die Anschaffung von drei Fahrzeugen in so kurzer Zeit für die Freiwillige Feuerwehr an sich schon bemerkenswert sei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Mokwa