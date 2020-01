Handball : Tabellenführer hat Glück auf seiner Seite

Birga van Neerven tankt sich entschlossen durch. Sie und ihre Mitspielerinnen dürfen sich allmählich ernsthaft mit dem Thema Aufstieg beschäftigen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

ALDEKERK Dritte Handball-Liga der Frauen West: TV Aldekerk – SFN Vechta 28:27 (16:14). Die Grün-Weißen haben mit einem kampfstarken Gegner aus Niedersachsen große Probleme, zittern sich aber letztlich zum neunten Saisonsieg.

Es gibt diese Spiele, die man nicht gewinnt, weil man im Niemandsland der Tabelle steht und einfach das letzte Quäntchen Glück fehlt. Damit dürfte die Stimmungslage der Gäste aus Vechta, die am Samstagabend in der Vogteihalle dem Tabellenführer TV Aldekerk einen großen Kampf geliefert hatten, getroffen sein. Nach 60 Minuten mussten die Sportfreunde aus Niedersachsen mit leeren Händen die Heimreise antreten. Die Zuschauer hatten soeben eine heiß umkämpfte Drittliga-Partie gesehen, die der Spitzenreiter am Ende für sich entschied, ohne wirklich das bessere Team gewesen zu sein.

Dabei hatte es für die Gastgeberinnen noch recht gut begonnen. Nach einer hektischen Anfangsphase, in der drei gute Chancen ungenutzt blieben, kam mit zunehmender Spielzeit die Sicherheit ins Spiel der Grün-Weißen. Auch die Verletzung von Fabienne Huppers, die nach gerade einmal fünf Minuten das Spielfeld verlassen musste, wurde gut kompensiert. Langsam aber sicher bekam der TV Aldekerk Oberwasser und spielte sich zum Seitenwechsel einer Führung entgegen, die nicht fett, aber auch nicht in Gefahr war.

So geht’s weiter Erst zum 1. FC Köln, dann kommt das Schlusslicht Am Samstag, 8. Februar, steht das Gastspiel beim 1. FC Köln auf dem Programm, gegen den im Hinspiel ein 22:18-Erfolg gelang. Eine Woche später gibt der Tabellenletzte TVE Netphen seine Visitenkarte in der Vogteihalle ab.

Vielleicht war es der direkt verwandelte Freiwurf, den Vechtas Mette Müller mit dem Halbzeitpfiff in den Knick gehämmert hatte, der den Gästen noch einmal den nötigen Auftrieb für die zweite Halbzeit verlieh. Jedenfalls entwickelte sich nach dem Seitenwechsel ein offener Schlagabtausch, der an Spannung kaum zu überbieten war. Die Aldekerkerinnen mussten schon kurz nach Wiederanpfiff einige Stammkräfte auswechseln. Prompt geriet das Angriffsspiel deutlich ins Stocken und nahm damit auch der Defensive die nötige Sicherheit. Zehn Minuten später war der Ausgleich da und Vechta endgültig ein Gegner auf Augenhöhe.

„Ich muss unserem Gegner heute ein großes Kompliment machen“, sagte Aldekerks Co-Trainer Georg van Neerven dann auch nach dem Schlusspfiff. Die nur mit neun Feldspielerinnen angereisten Gäste kämpften aufopferungsvoll und boten in der letzten Viertelstunde einen Kampf mit offenem Visier.

In den letzten 90 Sekunden setzte Vechtas Trainer Kai Freese buchstäblich alles auf eine Karte, brachte beim Spielstand von 28:26 die siebte Feldspielerin und schaffte sogar noch den Anschlusstreffer. Doch der Ausgleich blieb dem Tabellensiebten verwehrt, obwohl der nervöse Tabellenführer es in den letzten Sekunden nicht mehr schaffte, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. „Wir haben in eigener Halle schon lange nicht mehr so schlecht gespielt“, analysierte van Neerven nach dem Abpfiff. „Wir hatten heute ganz einfach das Glück auf unserer Seite.“

In der Tabelle hat der ATV jetzt schon vier Punkte Vorsprung auf den ersten „echten“ Verfolger TSG/DJK Mainz-Bretzenheim, der parallel in Dortmund 24:24 spielte. Die Reservemannschaften der Bundesligisten Borussia Dortmund, HSG Blomberg-Lippe und Bayer Leverkusen spielen im Aufstiegsrennen keine Rolle, da sie nicht in der Zweiten Liga spielen dürfen. Die Saison ist zwar noch lang. Doch so langsam aber sicher dürfen sich die Grün-Weißen schon einmal mit dem Thema Aufstieg beschäftigen.