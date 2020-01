Fußball : SV Straelen überzeugt in Verl und testet einen neuen Spielmacher

Konstantin Möllering, hier im schwarzen Trikot der Sportfreunde Siegen, könnte sich für den Oberliga-Spitzenreiter SV Straelen als wertvolle Verstärkung erweisen. Foto: Benefoto

Straelen Oberliga-Tabellenführer verliert mit 2:4 (2:1) beim Regionalliga-Spitzenclub SC Verl. Konstantin Möllering erzielt bei seinem ersten Einsatz auf Anhieb einen Treffer.

Innenverteidiger Mirko Schuster kommt zwar nicht zum SV Straelen. Der ehemalige Waldhöfer, der im Probetraining und in einigen Testspielen einen starken Eindruck hinterlassen hatte, konnte sich mit dem Verein nicht auf einen Vertrag einigen. Dafür präsentiert der Tabellenführer der Fußball-Oberliga Niederrhein, der seine Zukunft in Liga vier plant, aktuell einen weiteren Gastspieler, der sich als eine Art Königstransfer in der Winterpause erweisen könnte.

Die Rede ist von Konstantin Möllering, der am Samstag im Test beim Regionalliga-Tabellendritten SC Verl erstmals im grün-gelben Dress zum Einsatz kam. Der 29-Jährige, der vielseitig im Mittelfeld einsetzbar ist und ausgeprägte Spielmacher-Qualitäten mitbringt, kann bereits auf eine interessante Laufbahn zurückblicken. So wagte der gebürtige Herner, der in der Jugend von Preußen Münster ausgebildet worden ist, vor vier Jahren einen Abstecher über den großen Teich und war für die B-Auswahl von Cosmos New York am Ball. Vor der Winterpause bestritt Möllering 15 Einsätze für den Nordost-Regionalligisten Berliner AK, zuvor hatte er nach seinem USA-Aufenthalt zum Stammpersonal des SV Rödinghausen gehört, aktuell Tabellenführer in der Regionalliga West.

Sein erstes Tor für den SV Straelen hat Möllering, der an der Römerstraße in die vakante Rolle des Regisseurs schlüpfen könnte, gleich auch schon geschossen. In der 36. Minute brachte er die Gäste, die in der ersten Halbzeit tonangebend waren, per Abstauber mit 2:0 in Führung. „Sicherlich ein sehr interessanter Spieler, der die Erfahrung mitbringt, die unserer jungen Mannschaft mitunter noch fehlt“, urteilt Inka Grings.

Obwohl das Testspiel, das auf dem Sportplatz im Verler Ortsteil Kaulnitz ausgetragen wurde, letztlich noch mit einem standesgemäßen 4:2 für den Regionalligisten endete, zeigte sich die Straelener Trainerin anschließend sehr zufrieden. „In diesem Spiel hat sich einmal mehr gezeigt, dass meine Mannschaft in der Vorbereitung einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat. Individuelle Fehler, die zu den Gegentoren geführt haben, werden wir intern ansprechen“, meinte Grings nach der Rückkehr aus Ostwestfalen. Den Straelener Führungstreffer in der 24. Minute hatte Kevin Weggen mit einem direkt verwandelten Freistoß erzielt.