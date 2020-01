Neujahrsempfang der Stadt Geldern : Stadt Geldern investiert massiv in die Bildung

Gelderns Bürgermeister Sven Kaiser. Foto: Gerhard Seybert

Bürgermeister Sven Kaiser gab am Sonntag beim Neujahresempfang einen Ausblick. Die neue Dekade beginnt mit zahlreichen Bauprojekten.

„Die Begriffe Digitalisierung, Migration und Klimawandel beschreiben die Umwälzung des letzten Jahrzehnts in unserer Gesellschaft“, sagte Bürgermeister Sven Kaiser am Sonntag eingangs bei seiner Rede zum Neujahresempfang. Die Komplexität der Themen führe viele Menschen zur Verunsicherung, so der Verwaltungschef. Die lauten Schreie mancher Politiker nach nationaler Abschottung seien in einer globalisierten Welt keine Lösung. Kaiser appellierte an die Bürger, sich an politischen Debatten zu beteiligen. „Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft mit Mut und Optimismus gestalten.“

Im Bereich Wohnungsbau sollen in 2020 einige Projekte realisiert werden. Im Nierspark wird dabei auch mindestens ein „Plusenergie-Haus“, das mehr Energie produziert als es verbraucht, gebaut. Die sehr lange währende Baulücke am Südwall neben Zahnarzt Dr. Alfred Krappen wird mit einem Mehrfamilienhaus bebaut werden. „Wenn wir eine gute Kita-Infrastruktur haben, ist es für Leute attraktiv sich für Geldern als Wohnort zu entscheiden“, weißt Gelderns Bürgermeister. Im vergangenen Jahr wurde die integrative Kita der Lebenshilfe an der Wichardstraße eröffnet. Die Kita an der Issumer Straße soll umgebaut werden. Die Baugenehmigung wurde gerade erteilt. Im nächsten Jahr soll in Kooperation mit der Kirche der St.-Raphael-Kindergarten saniert werden. Von den insgesamt 1150 Kita-Plätzen in Geldern sind 140 neue in den vergangenen drei Jahren geschaffen worden. Die Schaffung 60 weiterer in den nächsten zwei Jahren ist derzeit geplant.