„Tag der Ausbildung“ im Berufskolleg Geldern : Handwerksbetriebe bemühen sich um Azubis

Insgesamt 130 Aussteller warben am „Tag der Ausbildung“ in Geldern für ihre Branchen. Alle werben um Nachwuchskräfte.

Am Stand der Bildungszentren des Baugewerbes (BZB), einem der größten Ausbilder der Baubranche, konnten sich die Schüler über mehr als ein Duzend handwerkliche Ausbildungsberufe informieren. BZB-Außendienstler Christoph Lanken weiß um die Trends in seiner Branche: „Die Zahlen der Bewerber sind konstant geblieben. Aber wir müssen uns nichts vormachen. In fünf Jahren, wenn meine Generation in Rente geht, dann wird es richtig heftig werden auf dem deutschen Arbeitsmarkt“, meint der Diplom-Ökonom. „Dann fehlen wirklich die Fachkräfte und jungen Auszubildenden. Ich sage den jungen Leuten immer: Wenn ihr jetzt einsteigt, dann seid ihr in fünf Jahren soweit, den Markt richtig zu bedienen“, sagte Lanken. Woran diese Entwicklung liegt, weiß er auch: „Jeder will Abitur machen, viele wollen studieren.“ In der ersten Stunde am Tag der Ausbildung sei das Interesse an seinem Stand recht mau gewesen, erzählte Lanken. Jan Flintrop, Referent für Nachwuchswerbung beim Verband für Garten- , Landschafts- und Sportplatzbau, sagte, dass die Bewerberzahlen auf die Ausbildung zum Landschaftsgärtner nicht besonders rosig seien. Woran es liegen könnte? „Erstens sind Ausbildungen für einige nicht mehr attraktiv. Viele gehen studieren. Zweitens ist Gartenlandschaftsbau nicht direkt der Beruf, den man mit viel Geld assoziiert und natürlich findet die Arbeit auch draußen, bei Wind und Wetter statt“, erklärt Flintrop. Manche Betriebe würden gegenwärtig keine Auszubildenden finden. So hoffte beispielsweise der Wettener Landschaftsbau-Ingenieur Tobias Steegmann, der sich am Stand des Verbands präsentierte, darauf, potenzielle Bewerber für die im August startende Ausbildung begeistern zu können. Bis dato konnte er nämlich noch keinen geeigneten Bewerber finden. Dass Gartenlandschaftsbau ein interessanter Beruf ist, weiß der 18-jährige Wankumer Lukas Thyssen. Er hat nach der 11. Klasse (Straelener Gymnasium) eine Ausbildung zum Landschaftsgärtner begonnen. „Schule und Abitur haben mich nicht wirklich interessiert.“ Für den 18-jährige Wankumer stand früh fest, mit den Händen arbeiten zu wollen. Mittlerweile ist er im zweiten Lehrjahr und immer noch mit viel Spaß und Freude dabei. Durch seinen Vater, der selbständiger Gartenlandschaftsbauer ist, hatte Lukas bereits als Kind Berührungspunkte zum Beruf. Nach der Ausbildung will er zunächst ein, zwei Jahre als Geselle arbeiten. Darauf strebt er ein halbes Jahr Arbeit in Norwegen an, bevor er vielleicht noch seinen Meister macht.