Volleyball : Der Triumph beim Tabellenzweiten

Mittelblockerin Dörthe Kallweit steuerte etliche Punkte zum verdienten Auswärtssieg bei. Foto: Norbert Prümen (nop)

Geldern Volleyball-Regionalliga der Frauen: TuS Herten – VC Eintracht Geldern 0:3 (16:25, 18:25, 23:25). Die Mannschaft um Trainer Steffen Bertram bestätigt ihre gute Form und sorgt wahrscheinlich für eine Vorentscheidung im Titelkampf.

(mahei) Der amtierende Vizemeister der Volleyball-Regionalliga befindet sich endgültig wieder auf dem Weg zu seiner Bestform. Eine Woche nach dem 3:1 gegen Union Lüdinghausen sorgte der VC Eintracht Geldern für eine faustdicke Überraschung. Die Mannschaft behielt mit 3:0 beim Tabellenzweiten TuS Herten die Oberhand und hat damit eventuell für eine Vorentscheidung im Titelkampf gesorgt. Denn der TSV Bayer Leverkusen II thront nach dem 3:0 gegen Schlusslicht ASV Senden mit sechs Punkten Vorsprung an der Spitze und wird sich diesen in den restlichen sechs Spielen kaum noch nehmen lassen.

Wie immer herrschte schon vor Spielbeginn eine ausgezeichnete Stimmung in der Hertener Knappenhalle. Die Eintracht hatte sich im Vorfeld durchaus Chancen ausgerechnet, sich für die unglückliche 2:3-Niederlage in der Hinserie revanchieren zu können. Denn in der Vergangenheit hatten sich die beiden Kontrahenten stets packende Duelle auf Augenhöhe geliefert. Und tatsächlich sollten die Zuschauer spannenden und sehenswerten Volleyballsport geboten bekommen.

So geht’s weiter Schwierige Aufgabe beim SC Paderborn Am kommenden Samstag, 1. Februar, ist der VC Eintracht Geldern erneut auswärts gefordert. Nach dem Sieg beim Tabellenzweiten geht’s diesmal zu einer Mannschaft, die im Kampf um den Klassenerhalt noch nicht auf der sicheren Seite ist. An Gegner SC Grün-Weiß Paderborn hat die Mannschaft gute Erinnerungen: Der 3:1-Hinspielerfolg bedeutete Sieg Nummer eins in der laufenden Saison.

Die Partie begann auf beiden Seiten recht zerfahren. Die Eintracht leistete sich zunächst ungewohnte Aufschlagfehler und schenkte den Gegnerinnen damit einige Punkte. Aber auch der TuS Herten fand anfangs nicht zur gewohnten Aufschlagstärke, so dass das Spiel ausgeglichen blieb.

Die Eintracht ließ sich von der Kulisse nicht beeindrucken und war ansonsten konzentriert bei der Sache. Die Annahme war solide, so dass insbesondere die Mittelblockerinnen Dörthe Kallweit und Anja Schoofs ein ums andere Mal erfolgreich waren. Und auch die Gelderner Aufschläge wurden mit zunehmender Dauer immer gefährlicher. Der Tabellenzweite reagierte sichtlich beeindruckt und hatte Probleme mit der Annahme. Die Eintracht ließ sich nicht zweimal bitten und verschaffte sich eine 18:10-Führung. Die Versuche des Hertener Trainers, mit Auszeiten und Wechseln den drohenden Satzverlust abzuwenden, liefen ins Leere. Die Eintracht spielte den Satz bis zum 25:16 konsequent zu Ende.

In der Pause schworen sich die Gäste noch einmal ein, um einen Leistungsabfall im zweiten Satz zu verhindern, den sich die Mannschaft in der laufenden Saison schon so oft geleistet hatte. Mit Erfolg: Die Annahme der Eintracht funktionierte weiterhin gut. Und auch in der Abwehr konnten einige Bälle erkämpft werden. Zuspielerin Alina Verheyen verteilte die Bälle variabel. Die Angreiferinnen trafen ihre Ziele – die Eintracht war in dieser Phase die eindeutig bessere Mannschaft auf dem Parkett. Die Gastgeberinnen versuchten zwar noch einmal, ihre Angriffsreihe zu verstärken. Doch die Gelderner Spielerinnen um Interimskapitänin Nicole Gey behielten das Geschehen fest im Griff und verschafften sich mit einem 25:18 eine 2:0-Führung.

Im dritten Satz bäumte sich der Gastgeber, der Spitzenreiter Leverkusen unbedingt auf den Fersen bleiben wollte, noch einmal auf. Die Hertener Aufschläge kamen jetzt deutlich besser, so dass die Eintracht häufig Mühe hatte, den Ball sauber ans Netz bringen. Insbesondere Leonie Mülders, die auf der Außenposition einen starken Tag erwischt hatte und später als „wertvollste Spielerin“ ausgezeichnet werden sollte, hielt die Eintracht in dieser Phase im Spiel. Immer wieder fand sie die Lücken in den gegnerischen Abwehrketten. So ging der Gastgeber zwar in Führung. Doch die Eintracht blieb immer in Reichweite und stabilisierte sich zum Ende hin deutlich. Bis zum Schluss schenkten sich beide Mannschaften nichts.

Schließlich Spielstand 24:23 – Satzball für die Eintracht. Mittelblockerin Dörthe Kallweit setzte ein letztes Mal zum Angriff an und versenkte den Ball im gegnerischen Feld. Der Rest war Jubel – die Geldernerinnen durften ausgelassen den Triumph in der gefürchteten „Knappenhölle“ feiern.

„Ich wusste, dass meine Mannschaft das Potenzial hat, hier zu bestehen. Aber die Leistung, die die Spielerinnen heute abgerufen haben, war einfach erstklassig. Sie waren mutig und kampfbereit und haben sich diesen überraschenden Erfolg redlich verdient“, sagte Steffen Bertram nach der Partie.

Eintracht-Vorsitzender Hartmut Harmsen kam anschließend aus dem Staunen gar nicht mehr heraus: „Ich kann gar nicht glauben, was ich hier gerade für ein Spiel gesehen habe. Die Mannschaft hat endlich wieder an die alte Stärke angeknüpft und bewiesen, dass sie großartigen Volleyball spielen kann.“