Handball : „Indiskutabler Auftritt“: SV Straelen hat in Köln nichts zu bestellen

Handball-Regionalliga der Frauen: TuS Königsdorf – SV Straelen 29:21 (15:13). Trainer Thomas Floeth bemängelt enorm hohe Fehlerquote seiner Mannschaft.

Straelen (terh) Thomas Floeth war nach Spielschluss restlos bedient. „Das war ein indiskutabler Auftritt. Wir haben uns sage und schreibe 23 technische Fehler gegönnt. So kann man weder in dieser noch in einer anderen Liga ein Spiel gewinnen“, ließ Straelens Trainer Dampf ab. Dabei hatte sein Team ordentlich in die Partie gefunden, sich einige gute Gelegenheiten und daraus resultierende Tore erspielt. Königsdorf hielt mit reichlich Tempo dagegen, nutzte Unachtsamkeiten im Rückzugsverhalten der Blumenstädter für einfache Treffer. 6:5 hieß es nach zehn Spielminuten.

Dann nahm das Fehlerfestival der Grün-Gelben seinen Lauf. Ohne große Not verdaddelte man einen Ball nach dem anderen. Starke Paraden von Torfrau Melanie Schumann und das offensive Durchsetzungsvermögen von Zoé Daguhn hielten den SVS nach einem zwischenzeitlichen 5:9 im Rennen. In der 20. Spielminute musste der Sportverein einen heftigen Wirkungstreffer hinnehmen.

Antreiberin Maren Prior kassierte eine berechtigte Rote Karte. Der personell eh schon ausgedünnte Kader reduzierte sich somit auf zehn einsatzfähige Spielerinnen. Trotz allem schafften es die Blumenstädter irgendwie, den Rückstand in erträglichen Grenzen zu halten (13:15). Nach Wiederanpfiff war Besserung nicht in Sicht. Da auch die Gastgeber alles andere als fehlerfrei agierten, entwickelte sich ein ziemlich wildes Hin und Her. So gelang es dem SV Straelen, bis zum 19:22 in Schlagdistanz zu bleiben. Zwei Gegentore innerhalb von 14 Sekunden läuteten dann den Anfang vom Ende ein. „In der Schlussphase haben wir kein Bein mehr auf den Boden bekommen. Das war kopflos, fast schon peinlich“, zog Thomas Floeth ein ernüchterndes Fazit..