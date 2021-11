Spende der Stiftung Rückenwind : Neue Bücher für den Lesegarten

Issum Mit der Spende der Stiftung Rückenwind konnte das Angebot im Lesegarten kräftig aufgestockt werden. Die Kinder durften ihre Wünsche äußern, was sie gerne einmal lesen möchten.

Lesen, Abtauchen in andere Welten oder einfach neue Dinge entdecken, das geht an der St. Nikolausschule Issum nun in einer noch größeren Vielfalt. 1500 Euro für Bücher gab es von der Stiftung Rückenwind. Damit wird der Lesestoff im Lesegarten aufgestockt. Lehrerin Hildegard Schmitz erklärt, warum der Geldsegen so wichtig war: „Um den Bücherbestand aufzupeppen, jetzt sind ganz andere Bücher da.“ Der Lesegarten liegt ihr besonders am Herzen. Schon früher sind die Kinder der Klassen 1 bis 4 dort regelmäßig hingegangen. „Es ist eine schöne Atmosphäre und ziemlich gemütlich da drin“, beschreibt es Hildegard Schmitz. Ihr habe es immer leid getan, dass die Schüler die Bücher nach einer Zeit wieder weglegen mussten. Aber seitdem sich zwei Mütter ehrenamtlich um die Ausleihe kümmern, können Bücher auch mit nach Hause genommen werden. Wer das Buch innerhalb der 14 Tage nicht ausgelesen hat, der darf auch gerne verlängern. Ohnehin sei es nicht schlimm, wenn man zwei, drei Bücher auf dem Nachttisch liegen hat. „Je nach Stimmung kann man nach einem anderen Buch greifen“, sagt Hildegard Schmitz. Dank der Spende der Stiftung Rückenwind ist die Auswahl an Büchern noch größer geworden. Ludger Derrix vom Bücherkoffer in Geldern sei tatsächlich mit einem Koffer voller Bücher angereist, sagt Hildegard Schmitz über die sehnsüchtig erwartete Lieferung an neuem Lesestoff. Vorher sind die Kinder gefragt worden, was sie gerne lesen wollen. Immer noch aktuell sind Gregs Tagebücher, die Olchis und die Drei Fragezeichen Kids. Auch die Schule der magischen Tiere stand hoch im Kurs, der magische Blumenladen und Monster Mia. Die älteren Schüler haben sich Harry Potter gewünscht. Außerdem schauen die Schüler gerne in Fachbücher, weiß Hildegard Schmitz, die Was-ist-was-Reihe ist immer noch gefragt, Naturphänomene und Tiere finden Kinder spannend und wollen darüber mehr wissen. Die Lehrerin ist froh über den aufgestockten Buchbestand. „So können wir die Lesefreude bei den Kindern wecken“, ist sie überzeugt.