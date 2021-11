Blues in Geldern : Culturkreis plant drei Konzerte für 2022

Leif de Leeuw, hier bei seinem Auftritt im März 2015 im Muddy-Waters-Saal, kommt mit seiner Band im März wieder nach Geldern. Archivfoto: Spütz Foto: Heinz Spütz

Geldern Am 5. März startet das Blues-Jahr mit der Leif-de-Leeuw-Band. Der Plan, noch in diesem Jahr ein Konzert auf die Beine zu stellen, wurde vom Verein verworfen.

Musik gut, Stimmung gut: Alles stimmte beim jüngsten Konzert des Culturkreises Gelderland. Am 16. Oktober ließen die Bands „Muddy What?“ und „Black Cat Biscuit“ die Blues-Fans im wegen der Corona-Sicherheitsmaßnahmen nicht wie sonst komplett gefüllten „Gasoline Blues Club“ jubeln. Für den 18. Dezember hätte der Culturkreis gerne noch zu einem weiteren Konzert geladen. „Doch daraus wird nichts“, erklärte Vereinsvorsitzender Willi Teloo der Rheinischen Post. Das habe damit zu tun, dass die Räume im Freizeit-Center Janssen dem Verein im Dezember nicht zur Verfügung stehen und auch die aktuellen Pandemiezahlen eine vernünftige Besucherkalkulation nicht zulassen.

Doch wurden die vergangenen Wochen genutzt, um das Programm für die kommende Spielzeit zusammenzustellen. Drei Konzerte haben Teloo und seine Mitstreiter für das kommende Jahr geplant.

Info Das Procecere bei den Eintrittskarten Lage Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie bietet der Culturkreis Gelderland für das Jahr 2022 nicht wie gewohnt „Ticketpakete“ an; die Karten für das Konzert mit Leif de Leeuw sollen aber noch vor Weihnachten in den Verkauf gehen. Vorverkauf In der Gelderner Innenstadt bei Bücher Keuck und online unter www.culturkreis-gelderland.de Ticketpreise Da die Terminabsprachen mit allen Bands erst in dieser Woche abschließend geklärt wurden, stehen die Eintrittspreise noch nicht fest.

Am 5. März kommt es zu einem Wiedersehen mit dem Niederländer Leif de Leeuw und seiner Band. Der junge Gitarrist hat sich in Geldern und Umgebung mit seinen Auftritten im Muddy-Waters-Saal („Zur Niersbrücke“) und beim „Geldernsein“-Festival eine Fangemeinde geschaffen. Zuletzt hatte Teloo die Band im Sommer 2020 in Den Haag beim legendären „Waterpop Festival“ auf der Bühne erlebt und wurde dabei überrascht, da das Quartett inzwischen zum Sextett angewachsen war. Für Teloo ist die Musik von der Leif-de-Leeuw-Band damit noch ein Stück „wilder“ geworden. Außerdem ist der bekennende Fan der Band der Meinung, dass sich der Ausnahmegitarrist im Spiel mit der erweiterten Formation sichtlich noch wohler fühlt.

Aus Belgien kommen „The Blues Bones“ am 30. April in den „Gasoline Blues Club“. Mit dieser Formation steht der Culturkreis schon länger in Kontakt. „Das schon mehrfach ausgezeichnete Quintett um den charismatischen Sänger Nico de Cook liebt Musik und schafft es dabei im besten Sinne, seine Zuhörer zu unterhalten“, urteilt Teloo. Er ist sich mit seinen Mitstreitern ganz sicher, dass die Mischung aus Blues und Rock auch die Gelderner von der Klasse der Band überzeugen wird. Die „Blues Bones“ gewannen 2016 die Belgien Blues Challenge und belegten ein Jahr später Platz zwei bei der European Blues Challenge. Ihr jüngstes Album „Live on Stage“ erreichte die Spitzenpositionen in den Blues/Rock Charts Top 50 USA und KK Blues Charts Top 40 UK.