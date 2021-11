Fußball-Niederrheinpokal : Daniel Beine: „Es war ein tolles Erlebnis für uns“

Interview Goch Der Trainer von Viktoria Goch lobt die vorbildliche Gastfreundschaft des Wuppertaler SV und erhält vom Regionalligisten ein Kompliment für den Auftritt seines Teams.

Fußball-Bezirksligist Viktoria Goch hat am Mittwochabend beim 0:2 beim Regionalligisten Wuppertaler SV mit einer couragierten Vorstellung dafür gesorgt, dass der Auftritt in der dritten Runde des Niederrheinpokals nicht in jeder Hinsicht zum Ärgernis wurde. Die gute Leistung war auch ein kleiner Trost dafür, dass die Partie nicht im eigenen Stadion hatte steigen können. Trainer Daniel Beine blickt im Interview auf den Pokalabend zurück.

Beine Das Spiel, das wir gezeigt haben, war top. WSV-Trainer Björn Mehnert hat mir am Donnerstagmorgen eine Sprachnachricht geschickt und uns für unseren Auftritt gelobt. Er hat gesagt, dass er bislang nur wenige Bezirksligisten gesehen habe, die eine so gute Struktur in ihrem Spiel haben. Unser Auftritt war auf jeden Fall eine Wiedergutmachung für die Leistung, die wir zuvor beim 1:3 in der Bezirksliga gegen Broekhuysen gezeigt haben. Ich bin deshalb zuversichtlich, dass wir in der Meisterschaft wieder schnell in die Spur kommen werden.