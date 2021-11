Fußball-Niederrheinpokal der Frauen : Der VfR Warbeyen will im Pokal überwintern

Der VfR Warbeyen, hier Sandra Koj (rechts), steht beim Landesligisten Klosterhardt vor einer lösbaren Aufgabe. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Der Regionalligist geht als klarer Favorit in die Achtelfinal-Partie bei Arminia Klosterhardt. Alemannia Pfalzdorf bestreitet reizvolles Heimspiel gegen Regionalligist GSV Moers.

Von Per Feldberg, Nils Hendricks, Klaus Schopmans und Joachim Schwenk

Vier Teams des Fußball-Kreises Kleve/Geldern sind noch im Achtelfinale des Niederrheinpokals der Frauen dabei, das ab heute über die Bühne geht. Und auf ein Team wartet eine besonders attraktive Aufgabe.

Alemannia Pfalzdorf, Tabellendritter in der Bezirksliga, empfängt am morgigen Samstag um 16.45 Uhr den Regionalligisten GSV Moers. Auch wenn der GSV in der dritthöchsten Klasse noch sieglos ist und mit zwei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz rangiert, sind die Rollen klar verteilt. „Natürlich gehen wir als Underdog in die Partie“, sagt der Pfalzdorfer Trainer Yüksel Taylan. Chancenlos sieht er die Alemannia allerdings nicht, zumal es „selbstredend eine ganz besondere Partie für die Mannschaft ist“. Das wollen seine Spielerinnen einerseits genießen. „Andererseits hat meine Mannschaft auch großen Ehrgeiz und wird alles geben, um dem Gegner Paroli zu bieten. Vielleicht klappt es sogar mit einer Überraschung“, so Taylan.

Regionalligist VfR Warbeyen steht im Pokal-Achtelfinale bereits heute, 20 Uhr, vor einer Pflichtaufgabe. Das Team von Trainer Sandro Scuderi tritt beim Landesligisten DJK Arminia Klosterhardt an. „Wir wollen im Niederrheinpokal überwintern. Das Spiel ist eine schöne Abwechslung zur Meisterschaft“, sagt VfR-Trainer Sandro Scuderi. In der Liga gewann seine Mannschaft ihre letzten beiden Partien. Diesen Schwung will man mit in das Pokalspiel nehmen. „Wir werden im Offensivbereich einiges ausprobieren und wollen noch mehr Selbstbewusstsein tanken“, sagt der Warbeyener Trainer an.

Niederrheinligist Viktoria Winnekendonk spielt am Samstag, 13 Uhr, beim Landesligisten SV Rosellen. Der Pokalgegner spielt in seiner Gruppe eine gute Rolle, ist aktuell Tabellendritter und hat einige erfahrene Spielerinnen in seinen Reihen. „Von der Leistungsstärke her wird Rosellen nicht weit von uns entfernt sein. Da werden wir höllisch aufpassen müssen, wenn wir in die nächste Runde kommen wollen“, sagt Viktoria-Coach Uli Berns. Auch sein Team hat aktuell einen einen guten Lauf und ist seit neun Pflichtspielen ungeschlagen. „Einen Favoriten gib es für mich nicht. Wir reisen aber mit einem gesunden Selbstvertrauen nach Rosellen“, so Berns.