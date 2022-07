Gerbrand Bakker zu Gast in Neuss : Lieber plaudern statt vorlesen

Neuss Der niederländische Autor Gerbrand Bakker zeigte sich in der Stadtbibliothek von seiner humorvollen Seite – und lieferte Gründe, warum jeder ein Buch schreiben sollte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hansgeorg Marzinkowski

(nima) In der Stadtbibliothek gab es beim 23. literarischen Rekordsommer mit 50 Veranstaltungen in 21 Städten ein Wiedersehen mit dem niederländischen Autor Gerbrand Bakker (60). „Er ist einer der besten und erfolgreichsten Autoren unseres Landes“, sagte Peter Schuurman, der in der Stadtbibliothek anwesende niederländische Generalkonsul für Nordrhein-Westfalen.

Gerbrand Bakker war jetzt in Neuss zu Gast. Foto: emons Verlag

Gerbrand Bakker hat ein im November vergangenen Jahres erschienenes ungewöhnliches Büchlein mitgebracht: „Die 3 gibt es nicht“. Der Autor lebt in Amsterdam und seit vielen Jahren in dem Weiler Schwarzbach im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Unmittelbar hinter seinem Bauernhaus mit 2000 Quadratmeter Garten, den der diplomierte Landschaftsgärtner pflegt, verläuft der knapp elf Kilometer lange Rundwanderweg 1 mit den Highlights Wolfsbach- und Nimstal. Weil diese Wanderroute miserabel markiert ist, macht sich der Autor ans Werk: Zunächst mit Klebepistole („Das hielt nicht länger als ein Jahr!“), dann mit Nägeln bringt er Dutzende „1“ an und befestigt Richtungsänderungen.

Diese Arbeit schildert er auf 80 fröhlichen Seiten in „Die 3 gibt es nicht“. Übersetzt hat Andrea Kluitmann: Die deutsche Literaturübersetzerin lebt in Amsterdam und hat schon seinen Jugendroman (ab 13 Jahren) „Birnbäume blühen weiß“ 2001 übersetzt. Als Helga Schwarze, in der Stadtbücherei verantwortet sie die Öffentlichkeitsarbeit und Erwachsenenliteratur, Gerbrand Bakker auffordert, zu lesen, sagt der: „Lasst uns lieber noch ein bisschen plaudern. In Holland redet man bei Lesungen über ein Buch, daraus vorzulesen ist nicht üblich.“