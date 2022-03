Jugendpolitik in Straelen : Jugendforum in Straelen

In ähnlich entspannter Atmosphäre wie bei dieser früheren Veranstaltung lädt Bürgermeister Bernd Kuse zum Jugendforum ins JuSt ein. Foto: Stadt Straelen

Straelen Bürgermeister Bernd Kuse stellt sich am 10. März den Fragen der Jugendlichen. Im Jugendzentrum an der Marienstraße soll es locker zugehen.

Einfach vorbeikommen und mitmachen – so lautet die Devise beim Jugendforum in Straelen. Alle Jugendlichen sind am Donnerstag, 10. März, ab 17 Uhr ins Jugendzentrum Straelen „JuSt“ eingeladen, um Bürgermeister Bernd Kuse einmal persönlich kennenzulernen, ihm Fragen zu stellen und mit ihm auf Augenhöhe darüber zu diskutieren, was ihnen am Herzen liegt.

Der Name der Veranstaltung ist Programm. Das Format wurde sehr offen gewählt und lässt den Teilnehmenden auch inhaltlich den größtmöglichen Spielraum. Sie bestimmen die Themen. Das Jugendforum steht den jugendlichen Mitbürgern für sämtliche Anliegen und Belange offen. Ohne einen Termin zu machen, spontan und ohne Anmeldung, ohne Wartezeiten, ohne Zuständigkeitsklärungen, ohne Formulare können die Jugendlichen am 10. März einfach ins JuSt an der Marienstraße kommen und mitmachen.

Bürgermeister Kuse freut sich auf das Jugendforum: „Für mich ist das Forum eine tolle Möglichkeit, die Sicht auf das, was uns hier in Straelen bewegt, aus dem Blickwinkel der Jugendlichen direkt kennenzulernen. Zu hören, was sie bewegt. Ich bin gespannt auf Ideen und Anregungen, aber natürlich auch auf Kritik, die ich mit ins Rathaus nehmen kann. Das Thema politische Bildung und das Interesse überhaupt an Politik möglichst früh zu wecken, ist mir sehr wichtig. Gerne möchte ich mich zu jugendrelevanten Themen austauschen, erzählen, was aktuell die Themen in der Stadtverwaltung sind und was 2022 ansteht.“

Das Jugendforum soll dazu beitragen, Barrieren abzubauen, Jugendliche zu beteiligen und Fragen zu beantworten wie: Was machen die im Rathaus eigentlich?

Um 17 Uhr geht es los im JuSt. Und vielleicht bleibt neben den Gesprächen auch noch Zeit für das ein oder andere Kicker-Spiel mit dem Bürgermeister.

(RP)